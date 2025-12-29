Prima pagină » Actualitate » Cum va funcționa sistemul de plată a alocațiilor pentru copiii din România, în 2026. Ce trebuie să știe părinții

Cum va funcționa sistemul de plată a alocațiilor pentru copiii din România, în 2026. Ce trebuie să știe părinții

29 dec. 2025
Cum va funcționa sistemul de plată a alocațiilor pentru copiii din România, în 2026. Ce trebuie să știe părinții
Foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Alocațiile pentru copii reprezintă un drept social esențial, care e virat în fiecare lună către un număr constant de beneficiari. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) administrează acest sistem, care acoperă în prezent peste 3,5 milioane de copii la nivel național.

Conform raportărilor aferente lunii noiembrie 2025, statul român a alocat aproximativ 1,19 miliarde de lei pentru plata alocațiilor, valoarea medie achitată pentru fiecare beneficiar fiind de 335,32 lei.

Aceasta este calculată în funcție de vârstă și de eventualele situații speciale prevăzute de legislația în vigoare.

Capitala a înregistrat, din perspectiva distribuției teritoriale, cel mai mare număr de beneficiari, cu un total de 363.313 copii, potrivit Capital.ro.

Când sunt așteptate alocațiile pentru copii, în ianuarie 2026

În mod normal, alocațiile pentru copii sunt virate în data de 8 a fiecărei luni, aceasta fiind ziua standard de efectuare a plăților.

În ianuarie 2026, această dată coincide chiar cu reluarea cursurilor școlare după vacanța de iarnă și zilele libere legale.

Însă, autoritățile avertizează că pot exista întârzieri punctuale, cauzate de zilele nelucrătoare și de procesarea bancară specifică începutului de an.

În unele situații, banii ar putea ajunge pe cardurile beneficiarilor începând cu data de 12 ianuarie 2026, fără ca acest lucru să indice modificări ale sistemului de plată.

Data exactă când vor fi livrate alocațiile pe card sau prin mandat poștal, în noiembrie 2025

Foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Sumele acordate în 2026 vor rămâne identice cu cele stabilite prin majorările aplicate în luna ianuarie 2025, conform cadrului legislativ actual.

Astfel, pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și pentru copiii cu dizabilități, alocația lunară este de 794 de lei. Aceeași valoare se aplică și copiilor mai mari de doi ani încadrați într-o categorie de dizabilitate, indiferent de alte criterii.

Pentru copiii cu vârsta de peste doi ani, care nu se află într-o situație specială, alocația lunară este de 323 de lei, sumă virată automat.

Pe lângă alocațiile lunare, elevii pot beneficia de burse acordate în cadrul sistemului educațional, în funcție de performanță sau situație socială. Statul acordă burse de merit, burse tehnologice pentru învățământul profesional, precum și burse sociale destinate familiilor cu venituri reduse.

Există și unele programe de sprijin dedicate mamelor minore, menite să susțină reintegrarea școlară și să completeze sprijinul financiar oferit prin alocații.

Cele mai noi