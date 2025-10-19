Datornicii cer datoriile înapoi. Cancelaria premierului Bolojan, Curtea de Conturi și alte ministere, pe „lista datornicilor” ANAF

Cancelaria premierului Ilie Bolojan și Curtea de Conturi figurează cu restanțe la buget, alături de ministere, instanțe și alte entități publice. Reiese din datele publicate de ANAF.

Pe primele trei locuri în topul datornicilor se află se află Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cu o restanţă de 136,5 milioane de lei, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare, cu 87 milioane de lei şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului cu o datorie de 29,1 milioane de lei.

Pe listă ANAF se mai află spitale, inspectorate şcolare, şcoli, primării, cluburi sportive, instanţe şi parchete din toată ţara. Lista completă poate fi consultată aici.