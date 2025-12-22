Prima pagină » Economie » „Infama” ordonanță „trenuleț” a fost publicată. Ce creșteri de taxe și măsuri de austeritate conține

22 dec. 2025, 23:40, Economie
Guvernul a pregătit Ordonanța de Urgență cu măsurile fiscale pe care o va adopta în următoarea ședință de guvern. Actul normativ, denumit Ordonanța trenuleț”, reglementează mai multe măsuri printre care valoarea salariului minim, termene pentru facturarea în E-Factura, reducerea impozitului pe cifra de afaceri, precum și reducerea sumelor forfetare pentru parlamentari și a sumelor pentru partide.

Astfel, documentul elaborat de Ministerul Finanțelor continuă direcția austerității din 2025. Singurele facilități care vor fi păstrate în 2026 sunt scutirea de taxe a 300 de lei din salariul minim până la data de 1 iulie 2026, când salariul minim va fi majorat la 4.325 de lei, dar și acordarea tichetelor pentru ajutorul la energie de 50 de lei/lună pentru persoanele vulnerabile.

Măsuri propuse de Guvern în Ordonanța trenuleț

  • majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 la 4.325 de lei.
  • punctul de amendă rămâne la aceeași valoarea până la 1 iulie 2026, atunci când va fi majorat la 216,2 RON.
  • reducere IMCA (impozitul pe cifra de afaceri) la 0,5% de la 1 ianuarie 2026 (prevederile se aplică până la data de 31 decembrie 2026)
  • măsuri urgente pentru reducerea riscului privind neplata accizelor și TVA, datorate bugetului de stat, de către operatori economici care desfășoară activitate în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderență produse energetice
  • anul viitor se implementează Programul naţionalMasă sănătoasăfinanţat de la bugetul de stat
  • majorarea punctului pentru serviciul medical la 6,5 lei este amânată pentru data de 1 ianuarie 2027. OUG prevede ca de la 1 ianuarie 2028 crească la 8 lei.
  • suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.
  • În anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.
  • În anul 2026, sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor care aparțin minorităţilor naţionale, dar şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în 2025.
  • Operatorii economici ai autorităților locale și centrale care au pierderi trebuie prezinte planuri de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, ce trebuie transmise Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și spre informare Guvernului, anual, până la sfârșitul primului trimestru al anului.
  • De asemenea, ei au obligaţia, anual, să analizeze și să actualizeze, după caz, tarifele şi taxele pe care le obţin din activitatea de bază, cu cel puţin rata anuală a inflaţiei pentru anul curent faţă de ultima actualizare a acestora.
  • Vocherele de energie de 50 lei/lună se vor acorda și în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026.
  • Se îngheață salariile în sistemul bugetar.
  • menţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare care se află în plată la data de 31 decembrie 2025

valoarea mesei calde acordate pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depăşească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obţinut.

  • menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în 2025.
  • Începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi până la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2026, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se alocă până cel târziu la data de 8 a lunii în curs sume corespunzătoare următoarelor cote:
  •  a) 15% la bugetul local al județului;
  •  b) 63% la bugetele locale al căror teritoriu îşi desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  • c) 22% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a
  • finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice.
  • la nivelul municipiului Bucureşti, o cotă de 38,12% se alocă municipiului Bucureşti, iar suma corespunzătoare unei cote de 47,3% se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, proporţional cu sumele defalcate din impozitul pe venit încasate în 2025.
