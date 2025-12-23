Deputații își fac un cadou de Crăciun: Sporurile și indemnizațiile cresc cu 28%

Comisia pentru buget, finanțe, bănci din Camera Deputaților a votat marți, 23 decembrie bugetul pentru Camera Deputaților, pe anul 2026. Demnitarii au simțit nevoia să fie mai generoși cu ei înșiși, în preajma Crăciunului, așa că au decis să-și stabilească un buget de 989,9 milioane de lei credite de angajament și 636,6 milioane de lei credite bugetare. Cei care vor plăti pentru acest răsfăț sunt, desigur, cetățenii de rând.

După ce Bolojan a anunțat creșterea taxelor începând de anul viitor, deputații vin cu o altă veste „bună”: creșterea cheltuielilor.

Comisia pentru buget-finanțe-bănci tocmai a votat bugetul Camerei Deputaților pe 2026. În anul ce vine, cheltuielile de personal ajung la 405,9 milioane de lei, adică o majorare de 8%.

Sporuri și indemnizații cu 28% mai mari

Sporurile și indemnizații cresc cu 28% pentru deputați, în 2026. La polul opus, veniturile cetățenilor de rând au scăzut simțitor.

Bunurile și serviciile pare că reprezintă un aspect esențial pentru demnitari, având în vedere că și-au alocat un buget de 101,7 milioane de lei, cu 29% mai mare, decât în 2025.

Buget cu 25% mai mare pentru deplasările de lux ale demnitarilor

Deplasările sunt un alt element fără de care viața de demnitar pare…mai săracă, așa că deputații și-au propus să se răsfețe în anul ce vine cu un buget de peste 60 de milioane de lei. Mai exact, acest turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea, va costa contribuabilii cu 25% mai mult.

Populația „strânge cureaua”, demnitarii își îngroașă conturile

E clar că austeritatea nu e pentru toți. În timp ce populația „strânge cureaua”, demnitarii își îngroașă conturile.

Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație. Cei care câștigă din această „strategie” sunt privilegiații din guvern și ministere.

La acest moment, Guvernul nu mai are niciun argument pentru noi reforme său tăieri de cheltuieli, sub pretextul „deficitului bugetar”.

Cladiu Năsui: „Deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat dur proiectul Camerei Deputaților pe anul 2026.

„După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli. Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților. Cheltuielile de personal cresc cu 8%. Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%. Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%. Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%! E clar că austeritatea nu e pentru toți. Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

