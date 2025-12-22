Prima pagină » Economie » Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei

Mihai Tănase
22 dec. 2025, 10:12, Economie
În plin sezon al cumpărăturilor de Sărbători, o afacere tradițională din România se confruntă cu o problemă paradoxală. Cererea este la un nivel record, însă lipsa forței de muncă blochează dezvoltarea. Producția de globuri de Crăciun realizate manual aduce venituri consistente, dar tot mai puțini români sunt dispuși să tainele meseriei.

Pe fondul interesului tot mai mare pentru cadouri autentice și decorațiuni cu poveste, globurile de Crăciun realizate manual au devenit extrem de căutate atât în România, cât și în străinătate. Ornamentele unicat, pictate manual, sunt preferate în detrimentul produselor fabricate în serie, iar cererea vine inclusiv din Statele Unite, unde sunt considerate obiecte artizanale de colecție.

Cu toate acestea, producătorii români se confruntă cu o criză tot mai acută de forță de muncă. Numărul meșterilor care stăpânesc această meserie a scăzut drastic, iar comenzile depășesc capacitatea de producție.

Un exemplu în acest sens vinde dintr-0 fabrică din Cluj-Napoca, unde activitatea se desfășoară aproape fără pauză pe tot parcursul anului. Doar în timpul verii există o scurtă perioadă de respiro, în rest comenzile curg constant, iar presiunea crește pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă.

Cum sunt realizate globurile de Crăciun din sticlă

Procesul de realizare a globurilor din sticlă este unul complex și solicitant. Baghetele de sticlă sunt încălzite la peste 1.000 de grade Celsius, apoi sunt suflate, modelate și răcite, fiecare glob fiind realizat individual. Ulterior, ornamentele ajung în mâinile pictorilor, care le decorează manual, cu atenție la cele mai mici detalii.

Este o muncă ce presupune îndemânare, răbdare și experiență, dar și rezistență fizică, din cauza condițiilor de lucru dificile.

Pentru a face față cererii tot mai mari, fabrica ar avea nevoie să-și dubleze personalul, ajungând la cel puțin 24 de pictori. În realitate, acest lucru este greu de realizat, deoarece tot mai puțini oameni sunt dispuși să investească timp într-o meserie care se învață în ani.

Lipsa angajaților este principala problemă, recunoaște o lucrătoare din fabrică.

„Tot mai puține persoane vin, nu sunt interesați. E mai greu pentru că trebuie să înveți în timp și financiar mai greu s-ar descurca la început”, spune femeia.

Primele luni sunt dificile, iar veniturile nu sunt mari până când tehnica este stăpânită.

La început, un meșter câștigă aproximativ 3.000 de lei, bani în mână. Odată cu acumularea experienței, salariul poate crește semnificativ, ajungând la aproape 8.000 de lei pe lună. Chiar și așa, puțini sunt cei care trec de perioada inițială.

Patronii, copleșiți de cererea mare: „Nu mai facem față”

Creșterea cererii este confirmată și de proprietarii fabricilor.

„Interesul pentru globuri anul acesta a fost mult mai mare decât, să zic, ultimii ani. Avem comenzi mai multe decât putem face”, a declarat Gheorghe Turcu, potrivit Știrile ProTV.

Situația este similară și în atelierele mici, unde producția se bazează aproape exclusiv pe munca membrilor familiei.

„Este foarte multă muncă înainte de sărbători. Niciodată nu reușim chiar tot ce ne propunem. Într-adevăr, nu mai sunt oameni care să aibă răbdarea să facă lucru manual”, spune Carmen Orășanu, reprezentant al unui atelier.

Prețurile reflectă munca depusă: un glob de Crăciun realizat manual, din sticlă sau ceramică, poate ajunge până la 90 de lei, în funcție de complexitate și design.

Alte ornamente, realizate din hârtie reciclată, dar rezistentă, costă aproximativ 45 de lei, sume care includ orele de muncă, migala și priceperea fiecărui meșter.

