Gigantul suedez Lindab se retrage din România. Ce se întâmplă cu fabrica și echipa de 100 de angajaţi

24 dec. 2025, 08:14, Actualitate
Gigantul suedez Lindab se retrage din România

Compania suedeză Lindab, unul dintre cei mai mari producători de acoperişuri, hale metalice şi sisteme de ventilaţie, se retrage din România. Întreaga afacere va fi preluată de antreprenorii slovaci Marián Kapusta Sr. şi Marián Kapusta Jr, scrie Ziarul Financiar.

În tranzacție va fi inclusă fabrica de la Ştefăneştii de Jos, din judeţul Ilfov, împreună cu toate operaţiunile de depozitare şi întreaga echipă de vânzări.

Business-ul Lindab generează venituri anuale de aproximativ 210 milioane de coroane suedeze (circa 18 milioane de euro). În jur de 100 de persoane sunt angajate la companie.

Lindab iese de pe piața est-europeană

„Această vânzare marchează finalizarea ieşirii Grupului Lindab din operaţiunile Profile Systems în Europa de Est. Profile Systems se poate concentra acum pe pieţele din Scandinavia, în timp ce Ventilation Systems în Europa de Est se va focaliza pe pieţe cu potenţial solid de creştere profitabilă”, preciza în decembrie 2024 Ola Ringdahl, preşedinte şi CEO al Lindab, la momentul anunţării retragerii din regiune.

Noii proprietari ai fabricii din România sunt aceiași investitori care au achiziţionat operaţiunile similare ale Lindab din Slovacia şi Ungaria.

Potrivit sursei citate, afacerea va fi încheiată în primul trimestru din 2026.

Din câte se pare, decizia de a părăsi Europa de Est are legătură cu profiturile mici obținute de divizia Profile Systems, din cauza dezvoltării slabe a pieţei, a volatilităţii preţurilor la materii prime şi a inflaţiei ridicate a costurilor.

În decembrie 2024, businessul din Europa de Est al acestei divizii avea 250 de angajaţi şi vânzări de aproximativ 500 de milioane de coroane suedeze. Iar cu un an mai înainte, 2023, cifrele au fost și mai slabe din cauza amânării proiectelor rezidenţiale, care s-a reflectat atât în scăderea numărului de cereri de ofertă primite de Lindab, cât şi în vânzările efective ale companiei.

Cine este cel mai mare jucător de pe piața românească

În România, cel mai mare jucător de pe piață este producătorul local Bilka, al antreprenorului Horaţiu Ţepeş. Compania are sediul în Braşov şi continuă să se dezvolte, inclusiv pe plan internaţională, vizând o cifră de afaceri de 100 de milioane de euro din exporturi în următorii ani. Bilka are birouri deschise în Bulgaria şi Olanda şi reprezentanţi în Slovacia şi Polonia.

La nivel global, Lindab este prezentă în 20 de ţări și are peste 5000 de angajați. Compania a fost listată la bursa din Stockholm, acum câțiva ani.

