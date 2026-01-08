Parcul tematic Dracula Land, dedicat legendei lui Dracula, urmează să fie deschis oficial între anii 2026 și 2027, la aproximativ 20 de minute de București și la doar 15 minute de Aeroportul Otopeni. Proiectul, evaluat la peste un miliard de euro, este una dintre cele mai ambițioase investiții private din România și vizează transformarea zonei într-un pol major de divertisment, tehnologie și turism.

Dracula Land este un parc tematic de mari dimensiuni aflat în curs de dezvoltare, care va fi construit pe o suprafață de aproximativ 160 de hectare. Potrivit dezvoltatorilor, acesta va combina turismul cultural, tehnologia avansată și divertismentul imersiv într-o singură destinație, cu potențial de referință la nivel european, scrie Mediafax.ro.

Tema centrală a parcului este povestea originală a lui Dracula, reinterpretată într-un concept modern. Proiectul va fi structurat în șase zone tematice imersive, cu peste 40 de atracții majore.

Vizitatorii vor intra printr-o poartă inspirată din estetica gotică și vor parcurge trasee spectaculoase precum „Transylvanian Railway”, spectacole cu drone și proiecții multimedia, reconstrucții ale Transilvaniei medievale și ale castelului lui Dracula.

Alte zone ale parcului vor reimagina orașe iconice precum New Orleans, cu mituri despre vârcolaci și mistere urbane, dar și cartiere victoriene inspirate de Londra secolului al XIX-lea, toate integrate într-o experiență cinematică de mari proporții.

Pe lângă atracțiile de divertisment, Dracula Land va include o arenă multifuncțională de 22.500 de locuri pentru concerte, festivaluri și competiții de esports, un outlet mall cu peste 70 de branduri internaționale, trei hoteluri tematice cu aproximativ 1.200 de camere, un parc acvatic cu spa termal de mari dimensiuni și un circuit de motorsport de 4,5 kilometri.

Proiectul are și o componentă digitală amplă. Dezvoltatorii anunță crearea unui univers virtual, un metaverse dedicat realizat cu motorul grafic Unreal Engine 5. Utilizatorii vor putea interacționa digital cu lumea Dracula Land printr-un token propriu, DraculaCoin, NFT-uri și avataruri personalizate.

5.000 de noi locuri de muncă

Potrivit estimărilor, Dracula Land va genera peste 5.000 de locuri de muncă directe și indirecte și ar putea atrage aproximativ 3 milioane de vizitatori anual în primii ani de funcționare. Impactul economic total al proiectului este estimat la peste 5 miliarde de euro pe o perioadă de zece ani.

Fondatorul proiectului, Dragoș Dobrescu, descrie Dracula Land drept un „proiect de țară”, menit să demonstreze capacitatea României de a dezvolta atracții culturale și de divertisment la standarde internaționale.

Prin amploarea sa, Dracula Land este conceput ca o destinație complexă care ar putea transforma industria europeană a divertismentului și ar plasa România pe harta globală a turismului tematic și a inovației digitale.