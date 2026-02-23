Prima pagină » Actualitate » Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România

23 feb. 2026, 07:33, Actualitate
Clienții pot opta pentru un produs al cărui preț este redus cu 80%, începând de astăzi, 23 februarie 2026, în toate magazinele Lidl din România. Iată mai jos, în articol, despre ce produs este vorba și ce cuprinde oferta.

Săptămâna aceasta, Lidl vine cu noi oferte pentru clienții care trec pragurile magazinelor. De data aceasta, un produs alimentar apreciat de mulți consumatori români are prețul redus cu 80%, începând de astăzi, 23 februarie 2026.

Printre produsele alimentare în cazul cărora se percep și reduceri se numără crenvurștii din piept de pui, creveții 80/120, preparatul din unt cu arome, salata cu icre de hering. De altfel, este aplicată o reducere pentru a doua bucată achiziționată din același produs și în cazul următoarelor alimente: sana light, fasole albă bob mediu, pachețele de primăvară (diverse sortimente), hârtie igienică 2 straturi, balsam de rufe (80 de spălări), cocktail aromatizat, snack din porumb, orez Basmati. Oferta este valabilă până duminică, 1 martie 2026, potrivit catalogului.

Produsul care are o reducere de 80%

La o privire atentă asupra ofertei valabile începând cu ziua de luni, 23 februarie 2026, se poate observa că unul dintre produse are o reducere de 80%. Este vorba despre conserva cu felii de mandarine în sirop de la Freshona. La a doua bucată achiziționată este percepută o reducere.

Prețul standard pentru 2 bucăți este de 13,98 de lei (1L=22,25 de lei). Prețul promoțional pentru 2 bucăți este de 8,39 de lei (1L=13,34 de lei).

Oferta arată că prețul per bucată, la achiziția a două bucăți, va fi de 4,19 lei. Prețul este redus de la 6,99 de lei.

Conserva cu mandarine are reducere (a doua bucată achiziționată)

