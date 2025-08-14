Prima pagină » Economie » Cele două tendințe majore care au prăbușit profitul net al HIDROELECTRICA cu 41% în primul trimestru. Producția de energie, în scădere cu 27%

Denis Andrei
14 aug. 2025, Economie
Sursa foto: Facebook/Hidroelectrica

Profitul net al Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 41%, ajungând la 1,587 miliarde lei, comparativ cu 2,69 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. Grupul Hidroelectrica a indentificat două cauze care au dus la aceste pierderi în primele luni ale anului.

„Grupul Hidroelectrica înregistrează în primul semestru rezultate operaționale și financiare ușor peste estimările bugetului din 2025. Contextul operațional dificil, marcat de condiții hidrologice nefavorabile, a condus la o scădere cu 27% a producției nete de energie electrică față de aceeași perioadă a anului precedent.

Recuperarea din trimestrul II 2025 s-a bazat în principal pe achiziția de energie din piață. Aceste două tendințe majore – reducerea producției proprii pe fondul secetei severe și creșterea nivelului achizițiilor de energie – reprezintă contextul determinant al transformării companiei: de la un model construit aproape exclusiv pe producția hidro proprie, evoluăm spre un profil de integrator și furnizor, îmbinând producția internă cu volume în creștere achiziționate din piață pentru a susține livrările și poziția competitivă”, se arată în raportul companiei, potrivit News.ro.

Veniturile Hidroelectrica au scăzut cu 16% în primele șase luni, la 4,315 miliarde lei, în timp ce marja operațională s-a menținut la 41%, iar marja netă la 37%.

„Diminuarea avantajului competitiv tradițional, rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii, și creșterea dependenței de piața angro de energie au influențat nivelul marjelor”, precizează compania.

Și producția netă de energie electrică a scăzut

Producția netă de energie electrică în perioada ianuarie–iunie 2025 a fost de 6.068 GWh, în scădere cu 27% față de semestrul 1 din 2024.

Seceta hidrologică severă a redus debitul mediu al Dunării în trimestrul I la 4.257 mc/s, cu aproximativ 40% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Recuperarea din trimestrul II a fost susținută de achizițiile de energie și de atenuarea scăderii producției proprii.

Hidroelectrica deține și exploatează 188 de centrale hidroelectrice și microhidrocentrale, inclusiv cinci stații de pompare, cu o capacitate totală instalată de 6,3 GW. Compania mai operează un parc eolian cu o putere instalată de 108 MW și are 7 sucursale hidroelectrice, plus o sucursală care administrează parcul eolian Crucea.

Societatea are o capitalizare de 54,96 miliarde lei, iar acțiunile sale se tranzacționează pe piața reglementată a Bursei de Valori București din iulie 2023.

