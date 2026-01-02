Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025

Numărul firmelor care au decis să își suspende activitatea în perioada ianuarie–noiembrie 2025 a depășit 17.000, înregistrând o creștere de peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conform statisticilor ONRC, în primele 11 luni ale anului 2025, 17.661 de companii au apelat la suspendarea activității, cu 5,42% mai multe comparativ cu intervalul similar din 2024. Datele indică diferențe semnificative atât la nivel regional, cât și în funcție de domeniul de activitate.

Bucureștiul și județele mari concentrează cele mai multe suspendări

Cele mai multe firme care și-au întrerupt activitatea au fost înregistrate în București, unde 2.157 de companii au intrat în suspendare, în creștere cu 8,17% față de anul anterior. Capitala este urmată de județul Cluj, cu 1.227 de suspendări, în creștere cu 19,71%, și de Iași, unde 827 de firme și-au suspendat activitatea, cu un avans de 9,1%.

De asemenea, valori ridicate au fost raportate în județele Bihor (783), Brașov (734), Neamț (707) și Timiș (676). La polul opus se află județele Ialomița, Teleorman, Covasna, Caraș-Severin și Tulcea, unde numărul suspendărilor a fost sub 120 în perioada analizată.

Comerțul și construcțiile, în topul domeniilor afectate

Analiza pe domenii de activitate arată că cele mai multe suspendări au fost înregistrate în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 2.391 de cazuri. Urmează construcțiile, cu 967 de suspendări, și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 919 firme care și-au întrerupt activitatea.

Pentru luna noiembrie, ONRC a raportat 1.327 de suspendări de activitate, cele mai multe fiind consemnate în București și în județele Cluj, Iași, Bihor, Timiș, Ilfov și Brașov. Datele confirmă menținerea unui trend ascendent al suspendărilor la nivel național.

