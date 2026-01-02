Prima pagină » Economie » Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025

Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025

02 ian. 2026, 12:49, Economie
Mai mult de 17.000 de firme și-au întrerupt activitatea în primele 11 luni ale anului 2025

Numărul firmelor care au decis să își suspende activitatea în perioada ianuarie–noiembrie 2025 a depășit 17.000, înregistrând o creștere de peste 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Conform statisticilor ONRC, în primele 11 luni ale anului 2025, 17.661 de companii au apelat la suspendarea activității, cu 5,42% mai multe comparativ cu intervalul similar din 2024. Datele indică diferențe semnificative atât la nivel regional, cât și în funcție de domeniul de activitate.

Bucureștiul și județele mari concentrează cele mai multe suspendări

Cele mai multe firme care și-au întrerupt activitatea au fost înregistrate în București, unde 2.157 de companii au intrat în suspendare, în creștere cu 8,17% față de anul anterior. Capitala este urmată de județul Cluj, cu 1.227 de suspendări, în creștere cu 19,71%, și de Iași, unde 827 de firme și-au suspendat activitatea, cu un avans de 9,1%.

De asemenea, valori ridicate au fost raportate în județele Bihor (783), Brașov (734), Neamț (707) și Timiș (676). La polul opus se află județele Ialomița, Teleorman, Covasna, Caraș-Severin și Tulcea, unde numărul suspendărilor a fost sub 120 în perioada analizată.

Comerțul și construcțiile, în topul domeniilor afectate

Analiza pe domenii de activitate arată că cele mai multe suspendări au fost înregistrate în sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu 2.391 de cazuri. Urmează construcțiile, cu 967 de suspendări, și activitățile profesionale, științifice și tehnice, cu 919 firme care și-au întrerupt activitatea.

Pentru luna noiembrie, ONRC a raportat 1.327 de suspendări de activitate, cele mai multe fiind consemnate în București și în județele Cluj, Iași, Bihor, Timiș, Ilfov și Brașov. Datele confirmă menținerea unui trend ascendent al suspendărilor la nivel național.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Programul Rabla Auto accelerează pe finalul lui 2025. Peste 1.000 de dosare noi aprobate pentru persoane fizice, după ultima ședință a AFM
09:49, 31 Dec 2025
Programul Rabla Auto accelerează pe finalul lui 2025. Peste 1.000 de dosare noi aprobate pentru persoane fizice, după ultima ședință a AFM
ECONOMIE Mișcare neașteptată în grupul Pavăl: frații Dedeman aduc membri ai familiei în compania de investiții agricole
08:17, 31 Dec 2025
Mișcare neașteptată în grupul Pavăl: frații Dedeman aduc membri ai familiei în compania de investiții agricole
NEWS ALERT Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
13:39, 30 Dec 2025
Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro
ECONOMIE Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
10:13, 30 Dec 2025
Surpriză neplăcută de Anul Nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Sute de angajați vor primi salarii mai mici cu până la 1.200 de lei
ECONOMIE Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
09:13, 29 Dec 2025
Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
FLASH NEWS Mai mulți bani pentru unii angajați. Cum se calculează majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026. Cât ia statul
15:14, 26 Dec 2025
Mai mulți bani pentru unii angajați. Cum se calculează majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026. Cât ia statul
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Digi24
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
Cancan.ro
Tatăl Loredanei Groza, înmormântat la cimitirul Bellu. Familia și apropiații își iau rămas-bun într-un mod special
Prosport.ro
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Un psiholog explică de ce unele cântece ne rămân „blocate” în minte

Cele mai noi