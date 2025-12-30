Prima pagină » Economie » Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro

Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro

30 dec. 2025, 13:39, Economie
Dorinel Umbrărescu face pasul spre industria oțelului: acord pentru preluarea ArcelorMittal Hunedoara, într-o tranzacție de 12,5 milioane de euro

Grupul controlat de Dorinel Umbrărescu, cunoscut până acum drept liderul absolut al construcțiilor de infrastructură, face un pas important spre industria oțelului. Prin compania UMB Steel, omul de afaceri român a ajuns la un acord pentru preluarea activelor ArcelorMittal Hunedoara.

Tranzacția este evaluată la 12,5 milioane de euro plus TVA, anunță Economedia, și marchează o nouă extindere a grupului UMB în zona siderurgică, după achiziția combinatului de la Oțelul Roșu. Dacă planurile se concretizează, Umbrărescu ar putea deveni unul dintre cei mai importanți jucători din industria oțelului din România.

Ce presupune tranzacția cu ArcelorMittal Hunedoara

Potrivit documentelor publice, UMB Steel a semnat un acord de principiu pentru achiziția tuturor activelor combinatului din Hunedoara, cu garanții limitate din partea vânzătorului. Pachetul include echipamentele industriale majore – cuptor electric, laminor, instalații de degazare, macarale și utilaje –, stocuri de materii prime, precum și toate terenurile și clădirile de pe amplasamentul industrial, inclusiv halda de zgură.

Un aspect important este faptul că UMB Steel preia integral responsabilitățile de mediu, inclusiv eventuale contaminări istorice și obligații de remediere impuse de autorități. Tranzacția nu include echipamentele IT și nici licențele software.

De asemenea, nu vor fi preluați angajați, activitatea de producție fiind deja oprită, iar contractele de muncă încetate în urma plecărilor voluntare.

ArcelorMittal Hunedoara a traversat un an extrem de dificil

Producția a fost oprită de mai multe ori din cauza costurilor ridicate la energie și a lipsei comenzilor, iar în septembrie 2025 compania a anunțat oprirea definitivă a activității. Aproximativ 470 de angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, iar protestele nu au întârziat să apară.

Finalizarea tranzacției depinde de aprobarea acționarilor, avizele autorităților și un audit de mediu, termenul-limită fiind stabilit pentru 1 iunie 2026.

