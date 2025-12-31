Programul Rabla Auto accelerează pe finalul lui 2025. Peste 1.000 de dosare noi aprobate pentru persoane fizice, după ultima ședință a AFM

Programul Rabla Auto a accelerat în ultimele ore ale lui 2025 după ce peste 1.000 de noi dosare au fost aprobate pentru persoane fizice, a anunțat marți Administrația Fondului pentru Mediu. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Comitetului de Avizare desfășurate marți, 30 decembrie 2025, iar listele actualizate au fost publicate oficial de AFM.

Potrivit datelor comunicate, în Programul Rabla Auto pentru persoane fizice a fost aprobată o nouă listă ce cuprinde 1.034 de ecotichete, cu o valoare totală de 12.593.000 de lei, sprijinul fiind destinat înnoirii parcului auto și reducerii impactului asupra mediului.

Pentru anul 2025, AFM anunță rezultate consistente și în programele destinate persoanelor fizice. În Programul Rabla Auto, au fost aprobate 13.591 de ecotichete, în valoare totală de peste 169 de milioane de lei, scrie Mediafax.ro.

Pe lângă Rabla Auto, Administrația Fondului pentru Mediu a publicat și liste suplimentare de dosare aprobate în alte programe de finanțare.

Sute de dosare aprobate și în alte programe AFM

Astfel, peste 300 de cereri au fost aprobate în cadrul Programului Iluminat Public, iar 60 de cereri de finanțare au fost avizate în Programul care vizează sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate.

„În ultimele 14 zile, prin efortul susținut al colegilor a fost posibilă analiza și aprobarea a peste 1.100 de contracte în total, în valoare de peste 3,3 miliarde de lei”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu au prezentat și un bilanț al finanțărilor aprobate până în prezent. Astfel, în Programul Iluminat Public au fost avizate 975 de dosare, cu o valoare totală de peste 1,39 miliarde de lei.

În ceea ce privește Programul privind sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, au fost aprobate 96 de dosare, în valoare cumulată de peste 1,58 miliarde de lei.

Totodată, în Programul Protecția speciilor de faună sălbatică au fost aprobate 14 dosare, cu o valoare de peste 4,1 milioane de lei.

De asemenea, în Programul Fabrici de reciclare au fost aprobate 21 de dosare, cu o finanțare care depășește 408 milioane de lei, iar pentru persoane fizice au fost validate 1.615 cereri, în valoare de peste 20 de milioane de lei.