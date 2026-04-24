Criza petrolului va mușca din ce în ce mai tare în țara noastră.Analiștii financiari ai Asociației CFA România avertizează că țara noastră riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică,

România este deja campioană a Europei la inflație și bifează recorduri negative și la alți indici majori ai nivelului de trai. Context în care, analiștii economici explică de ce ne putem aștepta la efecte în lanț ale crizei mondiale a carburantului.

Anticipațiile de creștere economică în cădere liberă

„În contextul crizei petrolului și al aversiunii globale la risc pe piețele internaționale, s-au majorat anticipațiile inflaționiste, precum și anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă nominale (care sunt în strânsă legătură atât cu evoluția anticipațiilor inflaționiste, cât și cu evoluția aversiunii la risc). De asemenea, și anticipațiile de creștere economică pentru anul curent au înregistrat scăderi”, spune Adrian Codirlașu, Președinte al Asociației CFA România.

Concret, Indicatorul de Încredere Macroeconomică măsurat de CFA România a scăzut semnificativ, cu 10,2 puncte (până la nivelul de 38,2 puncte), în luna martie. Scăderea a venit din ambele componente. Componenta de anticipații s-a redus cu 10,5 puncte (până la 40,7 puncte) iar componenta de condiții curente a scăzut cu 9,5 puncte (pana la valoarea de 33,3 puncte).

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2027) a crescut cu 1,72 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă. Ea a atins nivelul de 7,61%. Un procent însemnat de 47% dintre participanți anticipează majorarea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia. 37% anticipează scădere.

Depreciere a leului în următorul an

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro.

În ceea ce privește un alt indicator important, prețurile proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. 90% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, doar 10% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru 2026 a crescut cu 0,5pp

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a crescut față de exercițiul anterior cu 0,5pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 6,6% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 s-au redus la valoarea medie de 0,7%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.

În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 103 USD/bbl. Însă dispersia opiniilor este foarte ridicată, înregistrându-se valori între 60 USD/bbl și 170 USD/bbl.

