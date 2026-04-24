Prima pagină » Economie » Criza petrolului. România riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică. Avertisment dur al analiștilor financiari

Galerie Foto 4
Criză petrolului - Foto: Pixabay.com - Imagine cu rol ilustrativ

Criza petrolului va mușca din ce în ce mai tare în țara noastră.Analiștii financiari ai Asociației CFA România avertizează că țara noastră riscă o inflație mai mare și creștere economică mai mică,

România este deja campioană a Europei la inflație și bifează recorduri negative și la alți indici majori ai nivelului de trai. Context în care, analiștii economici explică de ce ne putem aștepta la efecte în lanț ale crizei mondiale a carburantului.

Anticipațiile de creștere economică în cădere liberă

„În contextul crizei petrolului și al aversiunii globale la risc pe piețele internaționale, s-au majorat anticipațiile inflaționiste, precum și anticipațiile de majorare a ratelor de dobândă nominale (care sunt în strânsă legătură atât cu evoluția anticipațiilor inflaționiste, cât și cu evoluția aversiunii la risc). De asemenea, și anticipațiile de creștere economică pentru anul curent au înregistrat scăderi”, spune Adrian Codirlașu, Președinte al Asociației CFA România.

Concret, Indicatorul de Încredere Macroeconomică măsurat de CFA România a scăzut semnificativ, cu 10,2 puncte (până la nivelul de 38,2 puncte), în luna martie. Scăderea a venit din ambele componente. Componenta de anticipații s-a redus cu 10,5 puncte (până la 40,7 puncte) iar componenta de condiții curente a scăzut cu 9,5 puncte (pana la valoarea de 33,3 puncte).

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2027) a crescut cu 1,72 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă. Ea a atins nivelul de 7,61%. Un procent însemnat de 47% dintre participanți anticipează majorarea ratei inflației în următoarele 12 luni comparativ cu valoarea prezentă a acesteia. 37% anticipează scădere.

Depreciere a leului în următorul an

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro.

Criza bate la ușă. Sectorul industrial românesc a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției din UE, arată Eurostat

În ceea ce privește un alt indicator important, prețurile proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. 90% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, doar 10% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru 2026 a crescut cu 0,5pp

  • Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2026 a crescut față de exercițiul anterior cu 0,5pp și a înregistrat o valoare medie a anticipațiilor de 6,6% din PIB. Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2026 s-au redus la valoarea medie de 0,7%.
  • Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 63% în următoarele 12 luni.
  • În contextul războiului din Iran, a fost introdusă și o întrebare referitoare la anticipațiile privind evoluția prețului petrolului Brent în următoarele 12 luni. Conform răspunsurilor, participanții anticipează un preț (media anticipațiilor) de 103 USD/bbl. Însă dispersia opiniilor este foarte ridicată, înregistrându-se valori între 60 USD/bbl și 170 USD/bbl.

AUTORUL RECOMANDĂ

Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifrele oficiale sunt devastatoare

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV Cât de actuală e lozinca anilor ’90 ”Noi nu ne vindem țara” în 2026? Economist: Pierderea controlului statului poate crea amenințări pentru securitatea economică a României/Proiectul de lege avea nevoie de avizul CSAT
05:30, 23 Apr 2026
Cât de actuală e lozinca anilor ’90 ”Noi nu ne vindem țara” în 2026? Economist: Pierderea controlului statului poate crea amenințări pentru securitatea economică a României/Proiectul de lege avea nevoie de avizul CSAT
FINANCIAR Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
20:41, 21 Apr 2026
Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
ECONOMIE Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
19:11, 21 Apr 2026
Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
ECONOMIE Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
21:22, 20 Apr 2026
Reprezentanții Rheinmetall în România spun că prețurile vehiculelor IFV sunt „aliniate la nivelul pieței”. Unde au confirmat investițiile
ECONOMIE Criza bate la ușă. Sectorul industrial românesc a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției din UE, arată Eurostat
20:26, 20 Apr 2026
Criza bate la ușă. Sectorul industrial românesc a înregistrat a patra cea mai mare cădere a producției din UE, arată Eurostat
ECONOMIE Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor
19:43, 20 Apr 2026
Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor
Mediafax
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Digi24
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Pași decisivi pentru finalizarea Autostrăzii Sibiu - Pitești
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Cancan.ro
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Iată tot ce poate spune accentul despre tine!
ECONOMIE INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
12:35
INS a publicat calculele despre lungimea căilor de transport din România. Cu câți kilometri de autostradă s-a îmbogățit țara noastră în 2025
ULTIMA ORĂ Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
12:32
Alexandru Rogobete face bilanțul celor 10 luni de mandat în fruntea Ministerului Sănătății. Ce lasa „moștenire”
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
12:24
Tudor Gheorghe s-a filmat râzând de titlurile alarmiste apărute în presă despre starea lui de sănătate. Artistul e cu zâmbetul pe buze și în afara oricărui pericol
ULTIMA ORĂ 10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
12:18
10.000 de românce cu probleme de infertilitate primesc bani de la stat pentru tratamente
NEWS ALERT Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
12:11
Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European
12:09
Nicuşor Dan, întâmpinat de preşedintele Republicii Cipru la reuniunea informală a Consiliului European

Cele mai noi

Trimite acest link pe