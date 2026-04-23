Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, spune că „instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ piețelor și investitorilor”.

Cu toate acestea, România are un deficit care a intrat pe o pantă descendentă, mai anunţă Nazare.

„Deficit 1% în T1 2026. Am redus la jumătate deficitul față de aceeaşi perioadă a anului trecut. În primele 3 luni din 2026, deficitul bugetar a scăzut la 22 de miliarde de lei, față de aproximativ 44 de miliarde în aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în economie, aceasta înseamnă o reducere de la 2,3% din PIB la 1%”, anunţă joi ministrul Nazare.

La nivelul anului 2024, „România a pornit cu un deficit de 9,3% din PIB, pe care ne-am angajat să îl reducem sub 3% până în 2030”

„Instabilitatea politică şi schimbările abrupte de direcție transmit un semnal negativ piețelor și investitorilor. România a câștigat un capital semnificativ de încredere în doar 10 luni – este esențial să nu o pierdem. Avem o țintă clară pentru finalul anului – un deficit de 6,2% din PIB – și avem o direcție credibilă„, mai spune Alexandru Nazare.

