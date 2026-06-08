Prima pagină » EXCLUSIV » România a rămas restantă și la transparență salarială. Când și cum vor putea afla românii lefurile colegilor de muncă. Cristian Jura explică de ce a fost ratat încă un examen al UE

România a rămas restantă și la transparență salarială. Când și cum vor putea afla românii lefurile colegilor de muncă. Cristian Jura explică de ce a fost ratat încă un examen al UE

Cristian Lisandru
România a rămas restantă și la transparență salarială. Când și cum vor putea afla românii lefurile colegilor de muncă. Cristian Jura explică de ce a fost ratat încă un examen al UE
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În data de 24 aprilie 2023, Consiliul Europei a adoptat noi norme privind transparența salarială. Statul român ar fi trebuit să transpună această directivă în legislația națională. Țările UE au avut la dispoziție maximum 3 ani pentru a transpune directiva. Trebuie să-și adapteze legislația națională pentru a ține seama de noile norme. În urma acestei directive la nivel european, angajații vor putea solicita angajatorului să le prezinte salariilor altor colegi. În România, însă, lucrurile se mișcă greu și mai bifăm o restanță.

Până în data de 7 iunie 2026, statul român ar fi trebuit să transpună Directiva privind transparența salarială în legislația națională.

  • O directivă a Uniunii Europene nu are aplicabilitate imediată și nu se ratifică.
  • Directivele Uniunii Europene trebuie transpuse în fiecare țară printr-o lege națională.

Deocamdată, doar un proiect de lege în consultare publică

Directivele sunt obligatorii cu privire la rezultatul care trebuie obținut. În același timp, lasă la latitudinea autorităților naționale forma și mijloacele prin care sunt implementate aceste directive.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura – fost membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – a precizat că, deocamdată, România nu a „transpus” în legislația națională această directivă. Există doar un proiect de lege în consultare publică.

„Directiva privind transparența salarială nu este transpusă până în acest moment în legislația națională. Există un proiect de lege în consultare publică, dar, repet, nu există o lege națională care să transpună această directivă”, a declarat Cristian Jura.

 „Românii sunt inventivi și curioși”

Cristian Jura a explicat, pentru Gândul, că scopul principal al acestei directive europene este egalizarea salarială dintre bărbați și femei.

Scopul directivei este să consolideze egalitatea salarială între bărbați și femei. Dar românii sunt inventivi și curioși. Sunt convins că vor găsi soluții ca să se afle toate salariile dintr-o companie.

Deocamdată ne aflăm într-o situație în care ne întrebăm dacă o directivă netranspusă produce efecte juridice.

Răspunsul este pozitiv, o directivă netranspusă produce efecte juridice în temeiul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene de la Luxembourg”, a declarat Cristan Jura.

Acest refuz al angajatorului poate fi contestat în instanța de judecată”

Curtea de Justiție a UE s-a exprimat în acest sens, mai precizează Cristian Jura. Prevederile unei directive care nu este transpusă în legislația națională în termenul prevăzut, 7 iunie 2026 în cazul României, „pot avea efect direct dacă prevederile sunt clare, precise și necondiționate”.

Angajații curioși să cunoască salariile colegilor pot face o solicitare către angajator.

Cel mai probabil, angajatorul va refuza acest lucru, tocmai pentru că Directiva privind transparența salarială nu este transpusă încă în legislația națională.

Acest refuz al angajatorului poate fi contestat în instanța de judecată. Drumul spre transparență este mai anevoios, dar curiozitatea va fi satisfăcută”, a mai precizat Cristian Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

Directiva privind transparența salarială (EU Pay Transparency Directive/EUPTD) este denumirea prescurtată a acestei directive. In extenso, este vorba despre Directiva (UE) 2023/970 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Eugen Tomac refuză să ofere un răspuns clar reporterului Gândul, privind anul în care a renunțat la cetățenia ucraineană: Nu văd rostul dezbaterii
14:58
Eugen Tomac refuză să ofere un răspuns clar reporterului Gândul, privind anul în care a renunțat la cetățenia ucraineană: Nu văd rostul dezbaterii
EXCLUSIV DNA a demarat audierile în dosarul în care e anchetată Oana Gheorghiu. Interogatoriile îi vizează și pe miniștrii Darău și Miruță
08:09, 09 Jun 2026
DNA a demarat audierile în dosarul în care e anchetată Oana Gheorghiu. Interogatoriile îi vizează și pe miniștrii Darău și Miruță
GALERIE FOTO „Destinul Culorilor” poate fi admirat în centrul Bucureștiului. Peste 80 de tablouri spectaculoase, semnate de o pictoriță din Brașov, expuse până pe 12 iunie
06:00, 09 Jun 2026
„Destinul Culorilor” poate fi admirat în centrul Bucureștiului. Peste 80 de tablouri spectaculoase, semnate de o pictoriță din Brașov, expuse până pe 12 iunie
VIDEO EXCLUSIV Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de probleme ca cea din Rahova. Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”
05:30, 07 Jun 2026
Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de probleme ca cea din Rahova. Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”
EXCLUSIV Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
05:00, 06 Jun 2026
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
EXCLUSIV Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
15:48, 05 Jun 2026
Circulara de ultimă oră care a ridicat nivelul de alertă după explozia dronei în Constanța: Zona litoralului, periculoasă pentru navigație
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Războiul din Ucraina, la fel de îndelungat ca Primului Război Mondial dar fără niciun deznodământ la orizont
ULTIMA ORĂ Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
23:33
Matei Păun, omul președintelui Nicușor Dan, acuză partidele că sacrifică interesul național pentru interesul personal și îl laudă pe Eugen Tomac, propunerea de premier
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
23:30
Trezirea lui Nicușor? Viorel Cataramă: „Președintele Dan începe să conștientizeze greșelile pe care le face în mandatul său”
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți

Cele mai noi

Trimite acest link pe