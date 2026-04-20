Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifre oficiale sunt devastatoare

Cifrele, publicate tocmai de instituțiile din subordinea Guvernului, acum Bolojan, arată limpede că toți indicatorii privind nivelul de trai s-au deteriorat puternic de când actualul guvern a preluat frâiele țării. Singura îmbunătățire este la nivelul deficitului bugetar, care a scăzut. Rămâne însă întrebarea: cu ce scop a scăzut deficitul bugetar, când inclusiv dobânzile la care se împrumută guvernul au rămas similare cu nivelul de dinainte de guvernarea Bolojan?

Este un record de distrugere a tuturor indicatorilor privind nivelul de trai din România într-un timp atât de scurt. Cifrele sunt seci și nu spun toată povestea, dar în spatele lor sunt oameni care și-au pierdut locul de muncă, cărora li s-a scumpit substanțial traiul zilnic, care au dat faliment cu afacerea lor.

Nota de plată pentru scăderea deficitului este uriașă: prețurile au explodat, economia este în recesiune, consumul a scăzut puternic, producția din industrie s-a prăbușit.

Salvatorul Ilie Bolojan a îngropat economia

Ilie Bolojan a venit ca un salvator pentru țară și economie, când a preluat mandatul, pe 23 iunie 2025. La numai 10 luni de la mandat, nu este clar ce a salvat guvernul Bolojan, însă, așa cum arată cifrele de la Institutul Național de Statistică și de la Ministerul de Finanțe, este clar ce s-a dus în cap.

„Ne vom concentra pe refacerea echilibrului bugetar, absorbția fondurilor europene, continuarea investițiilor, sprijinirea mediului de afaceri și menținerea solidarității sociale”, a spus Ilile Bolojan, în discursul său de învestitură.

Deși deficitul bugetar a scăzut, este departe de „refacerea echilibrului bugetar”, așa cum promitea premierul. Pe de altă parte, costurile scăderii deficitului au fost uriașe.

Cifrele vorbesc singure

Creșterea economică era de 1,1% în iunie 2025, conform datelor de la Statistică. Cele mai recente cifre arată că, pentru două trimestre consecutive, economia Românei a scăzut. –1,9% a fost declinul din trimestrul al patrulea.

Dar inflația a crescut la aproape 10%, de la 5,7%, cât era în momentul în care Bolojan a preluat mandatul. Prețurile la raft se resimt mult mai puternic decât o creștere de 10%.

Salariul mediu net ar fi crescut cu 19 lei, arată datele, adică un avans de 0,3%. În realitate, a scăzut, pentru că inflația, în aceeași perioadă a fost mult mai mare, deci este inutil că salariul a crescut marginal, dacă, cu bani mai mulți cumperi produse mai puține.

Șomajul din România a crescut de asemenea, de la 5,8% la 6%.

Industria este în picaj

Industria țării, cel mai important segment economic, care înseamnă circa 20% din PIB pe metoda formării, creștea, chiar dacă cu greu, cu 2% în iunie 2025, la preluarea mandatului lui Ilie Bolojan. În februarie 2026, cele mai recente date ale INS, producția din industria scădea cu 1,8%, față de aceeași lună din anul anterior.

Consumul, reflectat în datele statistice prin cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul, creștea cu 1,8% în iunie. În 10 luni, consumul a ajuns să se prăbușească cu 6,8%. Consumul este coloana vertebrală a oricărei economii. Dacă el se prăbușește, întreaga economie se prăbușește.

La 10 luni de mandat, când scaunul premierul se clatină și influencerii care îl susțin incită la proteste, nu este clar care sunt realizările guvernului. Pentru că cifrele care indică nivelul de calitate a guvernării, în mod obiectiv, sunt un dezastru.

Guvernul Bolojan a făcut un sacrificiu mare pentru un câștig mic. Încasările din TVA au crescut cu numai 11% în 2025, dar majorarea a adus inflație, șomaj și scăderea consumului

A îngropat guvernul Bolojan economia sau nu? Cu cifrele pe față. Gândul prezintă indicatorii economici la preluarea conducerii guvernului și cum arată acum inflația, șomajul și creșterea economică

Recomandarea video

Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Jeturile găurilor negre au fost măsurate pentru prima dată! Puterea energetică, egală cu 10.000 de Sori
DISCURS Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
18:37
Sorin Grindeanu, discurs în ședința votului pentru retragerea sprijinului lui Bolojan: „Planul Bolojan” de distrugere a acționat ca un scut pentru multinaționale”
HOROSCOP Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
18:32
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
CONTROVERSĂ Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
18:09
Trump neagă că Israelul l-ar fi împins să intre în război cu Iranul. Cum argumentează președintele implicarea SUA în conflict
ACUM În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
18:07
În paralel cu ședința PSD, tabăra #rezist se mobilizează. Câțiva oameni au ajuns în Piața Victoriei
EXCLUSIV Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
18:03
Cel mai bun scenariu pentru Bolojan dacă își pierde funcția de premier. Cristoiu: Așa câștigă la scor alegerile
FLASH NEWS Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți
17:59
Trump a declarat că este dispus să participe chiar el la negocierile de pace cu Iranul. Armistițiul dintre SUA și Iran expiră marți

Cele mai noi

Trimite acest link pe