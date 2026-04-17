România, cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și o putere de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile s-au prăbușit

România a ajuns la începutul lui 2026 să aibă cea mai mare inflație din UE, cele mai mari scumpiri la alimente și cu puterea de cumpărare în scădere. Consumul și investițiile bugetare sunt pe minus comparativ cu perioada de dinaintea măsurilor dure impuse de Guvernul Bolojan.

Datele economice arată o realitate care nu poate fi ignorată, scrie Mediafax. În ultimul an, România a înregistrat o deteriorare generală a nivelului de trai.

Țara noastră este, la începutul lui 2026, pe primul loc în UE atât la inflație generală, cât și la inflația la alimente, conform datelor Eurostat.

Mai mult, consumul este pe minus, investițiile finanțate din bugetul de stat s-au prăbușit, iar puterea de cumpărare a salariilor și a pensiilor s-a erodat puternic.

România, „campioană” în UE la scumpiri

În februarie 2026, rata anuală a inflației din România a „explodat” la 8,3%, de aproape patru ori peste media UE, de 2,1%.

Nicio altă țară din UE nu „rivalizează” cu România: următoarele locuri sunt ocupate de Slovacia, cu 4,0% și Croația, cu 3,9%.

În ianuarie 2026, țara noastră a avut cea mai mare inflație alimentară din UE, 7,6%, în condițiile în care media europeană a fost de 2,5%.

Estonia a ajuns la 6,1%, iar Grecia la 4,7%, dar diferența față de România este majoră.

Alimentele s-au scumpit masiv după vara lui 2025

Evoluția internă a prețurilor la alimente arată că începutul lui 2026 este net mai slab decât lunile dinaintea măsurilor drastice luate de actuala guvernare pentru diminuarea dificitului. După un început de 2024 cu ritmuri moderate și chiar două luni de ieftinire, seria a reintrat pe creștere din a doua jumătate a lui 2024. În 2025, inflația alimentară a urcat de la 4,3% în ianuarie și februarie la 5,5% în aprilie și 6,7% în mai, apoi a accelerat la 7,7% în iunie, 8,0% în iulie și 8,9% în august.

Chiar dacă vârful din august a fost urmat de o ușoară corecție, nivelul a rămas ridicat până la începutul lui 2026: 7,6% în ianuarie. În „traducere liberă”, prețurile la alimente au rămas persistent peste nivelurile din perioada anterioară.

Recul de 55%! Consumul a scăzut, investițiile de la buget, la fel

Datele despre cerere confirmă slăbirea economiei românești. Seria ajustată a consumului era încă pe plus în prima jumătate a lui 2025: 4,7% în februarie, 3,4% în martie și 3,5% în iulie. Din august, însă, indicatorul a trecut pe minus și nu a mai revenit: -2,1% în august și septembrie, -4,1% în octombrie, -6,0% în ianuarie 2026 și -6,2% în februarie 2026.

În același timp, investițiile finanțate din bugetul de stat s-au redus abrupt. În primele două luni din 2026 s-au ridicat la 2.596 milioane de lei, față de 5.718 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă un recul de 55%.

Ce mai putem lua din salariu și pensie: Tot mai puțin

Degradarea se vede și în indicatorii de putere de cumpărare. În cazul câștigului salarial mediu net, seria era încă pozitivă în primăvara lui 2025: 3,2% în aprilie și 2,0% în mai. Din iunie a coborât la 1,3%, iar din iulie a intrat în teritoriu negativ: -2,4% în iulie, -5,0% în august, -5,3% în septembrie și -5,0% în februarie 2026.

Probabil cel mai spectaculos contrast apare în graficul referitor la puterea de cumpărare a pensiei medii. În a doua parte a lui 2024, indicatorul a atins niveluri foarte ridicate: 32,9% în septembrie 2024, 32,8% în octombrie, 32,3% în noiembrie și 32,6% în decembrie.

În primele luni din 2025, valorile rămân încă solide: 16,8% în ianuarie, 16,9% în februarie, 17,0% în martie și 17,0% în aprilie. În mai, indicatorul scade la 16,4%, în iunie la 16,1%, în iulie la 13,8% și în august la 11,7%.

Din septembrie 2025, seria trece însă brusc sub zero: -8,2% în septembrie, -8,1% în octombrie, -8,1% în noiembrie, -8,1% în decembrie, -8,3% în ianuarie 2026 și -8,3% în februarie 2026.

Trecerea de la un plus de peste 30% la un minus de peste 8% într-un interval relativ scurt arată o pierdere foarte puternică de putere de cumpărare pentru pensionari. În termeni practici, pensia medie acoperă mai puțin decât acoperea anterior în raport cu nivelul general al prețurilor.

Citește și

ECONOMIE Guvernul Merz reduce la jumătate preivziunile de creștere pentru 2026 din cauza războiului din Iran. Ce înseamnă pentru România
20:54
Guvernul Merz reduce la jumătate preivziunile de creștere pentru 2026 din cauza războiului din Iran. Ce înseamnă pentru România
FINANCIAR Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
20:31
Spania este aproape de o bulă imobiliară după ce Madrid a devenit atracție pentru bogații lumii
INFRASTRUCTURĂ Pasaj subteran nou la Aeroportul Otopeni. Proiectul care va fluidiza traficul infernal spre București
17:35
Pasaj subteran nou la Aeroportul Otopeni. Proiectul care va fluidiza traficul infernal spre București
ECONOMIE Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
17:19
Marea Britanie se pregătește pentru penurie alimentară în cel mai rău scenariu posibil, în timp ce războiul din Iran continuă
FLASH NEWS Economistul lui Bolojan avertizează că România intră într-o zonă economică complicată. „Era bine să nu fim dezarmați”
20:01, 15 Apr 2026
Economistul lui Bolojan avertizează că România intră într-o zonă economică complicată. „Era bine să nu fim dezarmați”
ECONOMIE Tranzacția de 12,5 milioane de euro prin care Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara a fost încheiată oficial. Câți oameni vor fi dați afară
17:55, 15 Apr 2026
Tranzacția de 12,5 milioane de euro prin care Dorinel Umbrărescu preia ArcelorMittal Hunedoara a fost încheiată oficial. Câți oameni vor fi dați afară
TURISM Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
16:05
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
FLASH NEWS Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
16:00
Negocieri contracronometru între SUA și Iran pentru a evita prelungirea războiului și o criză energetică mondială. Care sunt perspectivele
UTILE Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
16:00
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
ECONOMIE Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
15:56
Realitatea economică românească. Trăim de pe o zi pe alta. Cum a ajuns să intre pe minus consumul. Salariile nu au ținut pasul cu inflația
EXCLUSIV TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
15:23
TVR1 face noi achiziții. Dana Chera, fostă Grecu și realizatorul Digi FM, Vlad Craioveanu, se alatură postului public. Nu sunt singurele numele
FLASH NEWS A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”
15:09
A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”

