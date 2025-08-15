Economiștii critică schimbarea taxei pe cifra de afaceri cu un IMPOZIT pe cheltuieli intra-grup: „Ca și cum pui sigla Mecedes pe un Logan fără frâne”

Ministerul Finanțelor renunță la impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari și introduce o taxă aplicată pe anumite plăți către firme afiliate. Economiștii avertizează că noua formulă ar putea reduce baza de impozitare și nu va aduce rezultate mai bune, în lipsa unei reforme a colectării fiscale.

Ministerul Finanțelor anunță eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, aplicat marilor companii, și înlocuirea acestuia cu o taxă ce vizează cheltuielile efectuate către firme afiliate.

Noua măsură se va aplica companiilor cu venituri de peste 50 de milioane de euro și urmărește limitarea practicilor prin care multinaționalele își transferă profiturile în afara României.

Printre cheltuielile vizate se numără taxele de management, plățile pentru proprietate intelectuală, dobânzile intra-grup și serviciile de consultanță. Doar 3% din aceste costuri vor fi deductibile, iar suma care depășește acest prag va fi taxată cu 16%.

Mecanismul, inspirat din modelul american BEAT, va utiliza datele din 2024 și va intra în vigoare în 2026.

Specialiștii în economie critică decizia Guvernului

Ministerul justifică schimbarea prin faptul că impozitul minim pe cifra de afaceri nu și-a atins obiectivul, colectând doar 1,2 miliarde de lei dintr-un potențial estimat la 5–7 miliarde. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că noua formulă ar putea reduce baza de impozitare și nu va avea impactul dorit.

Economistul Marius Stroescu a criticat dur inițiativa: „Nu pot decât să condamn această decizie a Ministrului Finanțelor. Nu cred că e o persoană rău intenționată, să ne înțelegem clar, ci doar are o echipă slab pregătită. Mie mi-a luat sub 30 de minute să analizez această taxă la care face domnia sa referire și am găsit rapoarte care arată că (n.r. modelul de unde s-a inspirat) nu a livrat rezultatele așteptate și a fost aspru criticat pentru portițele legale prin care s-a permis în continuare scoaterea profiturilor din țară, doar că sub altă formă, din punct de vedere contabil. Acum, dacă mie mi-a luat circa 30 de minute, mai mult sau mai puțin, să realizez că modelul din care s-au inspirat experții de la Ministerul Finanțelor e greșit, nu știu ce scuză au ei”, a explicat economistul potrivit Ziare.com.

„Ne mai spune Ministrul Finanțelor că taxa pe cifră de afaceri nu a avut rezultatele scontate. Nu știm de ce, pentru că nu ne-a explicat acest lucru, deși acolo ar fi trebuit să săpăm mult mai atent și să tragem niște concluzii. În schimb, ni se promite o altă poveste. Voi încerca să folosesc o analogie ca să înțelegem cu toții de ce ne îmbătăm cu apă chioară. Imaginați-vă că taxa pe cifră de afaceri e ca o piscină mare de ștrand din care noi colectăm taxe. Acum ni se spune că din acea piscină mare nu s-au prea colectat taxe, nu știm de ce, dar ni se promite în schimb o piscină mai mică, din care, culmea, se vor colecta taxe mai bine. Nu știm raționamentul, nu văd raționamentul, dar asta ni se promite. Acum, genul ăsta de schimbare, din punctul meu de vedere, nu are cum să funcționeze vreodată bine dacă noi n-am fost în stare din piscina mare să colectăm cât aveam nevoie. E precum, nu știu, ai lua o siglă de Mercedes și ai pune-o pe un Logan fără frână de mână”, a continuat acesta.

ANAF trebuie revitalizat înainte de a modifica formulele de taxare

Stroescu consideră că ANAF trebuie revitalizat înainte de a modifica formulele de taxare și recomandă ministrului să angajeze specialiști cu experiență diversă.

„Din punctul meu de vedere, mai întâi ne asigurăm că avem un grad de colectare foarte bun, revitalizăm ANAF-ul și după aia ne punem noi problema de cum modificăm fiscalitatea astfel încât să fie și mai eficientă, cu tipul preciziei de laser. Nu putem să ardem etapele. Avem nevoie de o fundație solidă și sănătoasă.

Sfatul meu sincer pentru domnul ministru e să-și concedieze tot cabinetul și să angajeze economiști și analiști cu background divers. Dacă vrei să iei decizii corecte, asta înseamnă să ai o diversitate în echipă și oameni care te vor contrazice. Nu vrei să auzi tot timpul că oamenii îți cântă în strună”, spune economistul.