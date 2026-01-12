Exporturile României au înregistrat o creștere mai accentuată decât importurile în primele 11 luni din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția a contribuit la reducerea deficitului balanței comerciale, într-un context economic marcat de ajustări ale cererii interne și externe.

Conform INS, exporturile au ajuns la 89,42 miliarde de euro, în creștere cu 3,9% față de perioada similară din 2024, în timp ce importurile au totalizat 119,19 miliarde de euro, cu un avans mai moderat, de 2,6%.

„În luna noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8,372 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 10,633 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,260 miliarde euro. Faţă de luna noiembrie 2024, exporturile din luna noiembrie 2025 au scăzut cu 0,1%, iar importurile au scăzut cu 5,3%. În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 89,420 miliarde euro, iar importurile CIF au însumat 119,19 miliarde euro. În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025, exporturile au crescut cu 3,9%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2024”, arată datele INS, potrivit News.ro.

Deficitul balanței comerciale în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2025 a fost de 29,77 miliarde de euro, mai mic cu 299,6 milioane de euro, respectiv cu 1%, comparativ cu deficitul înregistrat în aceeași perioadă din 2024.

Exporturile în UE au crescut mai rapid decât importurile

În primele 11 luni din 2025, grupele de produse cu ponderi importante în structura comerțului exterior au fost mașinile și echipamentele de transport, care au reprezentat 46,5% din exporturi și 36,8% din importuri, precum și alte produse manufacturate, cu 26,9% la export și 28,4% la import.

Schimburile comerciale intra-UE27 au continuat să domine comerțul exterior al României. În perioada ianuarie–noiembrie 2025, valoarea expedierilor intra-UE27 a fost de 64,118 miliarde de euro, iar cea a introducerilor de 86,223 miliarde de euro, echivalentul a 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri.

În același timp, schimburile extra-UE27 au totalizat 25,302 miliarde de euro la exporturi și 32,966 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,3% din exporturi și 27,7% din importuri.