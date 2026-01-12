INS avertizează: Românii au venituri tot mai mici de la un trimestru la altul, iar cheltuielile mănâncă peste 85% din bani

Veniturile medii ale gospodăriilor din România au fost puțin mai mici în trimestrul III din 2025, față de trimestrul anterior, în timp ce cheltuielile au rămas ridicate, arată datele Institutului Național de Statistică.

Potrivit INS, o gospodărie a avut, în medie, venituri lunare de 9.420 lei în trimestrul III din 2025. Asta înseamnă 3.789 de lei pentru fiecare persoană din gospodărie. Față de trimestrul II, veniturile au scăzut cu 0,9%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile sunt mai mari, cu peste 14%, însă scăderea față de trimestrul anterior arată o ușoară încetinire. Cheltuielile au continuat să fie mari, iar o gospodărie a cheltuit, în medie, 8.079 de lei pe lună. Aceste cheltuieli au reprezentat aproape 86% din veniturile totale.

De unde vin banii

Cei mai mulți bani au venit din salarii. Veniturile salariale au fost de 6.443 lei pe gospodărie și au reprezentat aproape 70% din total. Un rol important l-au avut și pensiile și alte prestații sociale, care au adus, în medie, 1.892 de lei pe gospodărie. Veniturile în natură, cum ar fi produsele din gospodărie, au reprezentat și ele 535 de lei pe lună.

Diferențe între orașe și sate

În mediul urban, veniturile au fost mai mari. O gospodărie de la oraș a avut, în medie, 10.693 de lei pe lună, adică 4.534 de lei de persoană.

Cea mai mare parte a banilor s-a dus pe consum: mâncare, produse de zi cu zi și servicii. O gospodărie a cheltuit, în medie, 4.898 de lei pe lună pentru consum. Mâncarea și băuturile nealcoolice au fost principala cheltuială, cu 1.553 de lei pe gospodărie. Urmează cheltuielile pentru locuință și utilități, de 735 de lei, și cele pentru haine și încălțăminte, de 371 de lei.

Cele mai mici sume au fost alocate educației, doar 13 lei pe lună pentru o gospodărie.

AUTORUL RECOMANDĂ: