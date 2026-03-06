Prima pagină » Economie » Analiză Bloomberg. Economia României încetinește: semnele unei perioade dificile devin tot mai vizibile

06 mart. 2026, 13:37, Economie
România, cândva una dintre economiile cu cea mai dinamică creștere din Europa de Est, se confruntă în prezent cu o realitate economică dificilă, intrând în recesiune tehnică și înregistrând dezechilibre interne severe și presiuni externe tot mai puternice, se arată într‑o analiză publicată de Bloomberg.

Potrivit evaluării, ani de „generozitate guvernamentală”, politici fiscale cu deficite și consum ridicat, au slăbit structura economică a țării, care se află acum cu cele mai mari deficite comerciale și bugetare din Uniunea Europeană, o inflație ridicată și costuri de împrumut printre cele mai mari din regiune, alături de Ungaria.

Mediul de afaceri, sub presiune

Bloomberg notează că dificultățile nu sunt doar statistice. Antreprenori care și‑au menținut afacerile în anii trecuți își închid acum operațiunile, fiind incapabili să facă față facturilor tot mai mari la energie și costurilor financiare, într‑un context în care consumul scade semnificativ.

„Oamenii pur și simplu nu își mai permit să vină la restaurant, iar eu nu îmi permit să scad prețurile fără să intru pe pierdere. Sunt un antreprenor foarte rezistent… dar de data aceasta e pur și simplu prea mult dintr‑odată”, a declarat pentru Bloomberg proprietarul unui restaurant din București care a închis după 15 ani de activitate.

Recesiune tehnică confirmată de date

Datele oficiale indică faptul că economia a înregistrat două trimestre consecutive de stagnare și contracție, ceea ce situează România în recesiune tehnică, o situație confirmată de Institutul Național de Statistică și analizată de Bloomberg.

Pe piețele financiare, obligațiunile românești denominate în dolari au avut performanțe slabe, reflectând costurile ridicate ale finanțării economiei și limitările statului în susținerea investițiilor.

Ministrul Finanțelor a declarat pentru Bloomberg că ceea ce traversează România „nu este o criză, ci consecința inevitabilă a schimbării modelului economic”, care a început treptat să treacă de la consum spre investiții și disciplină bugetară.

Guvernul intenționează să accelereze investițiile publice și să folosească fonduri europene pentru stimularea redresării, dar succesul acestor măsuri depinde de capacitatea administrației de a absorbi fondurile și de a crea un mediu predictibil pentru investitori. Analiza Bloomberg arată, de asemenea, că dificultățile economice și măsurile de austeritate au alimentat nemulțumiri sociale și au făcut teren fertile pentru forțele politice populiste în sondaje, în timp ce clasa politică caută soluții pragmatice pentru redresare.

