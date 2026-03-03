Imagini cu tancurile petroliere și navele de marfă care stau la coadă după ce Strâmtoarea Ormuz a fost blocată. 20% din comerțul mondial, în pericol

Strâmtoarea Ormuz a fost blocată de Iran după atacurile americano-israeliene de sâmbătă, 28 februarie 2026. De atunci, tancurile petroliere și navele de marfă sunt blocate într-o coadă de câteva mile lungime. Având în vedere că strâmtoarea se ocupă de aproximativ 20% din comerțul global de petrol, întreruperea provoacă creșterea prețurilor la petrol și gaze la nivel global.

Iranul a declarat Stâmtoarea Ormuz închisă și a amenințat că va trage în oricare navă care va încerca să o traverseze, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale prețului la barilul de petrol. Calea navigabilă îngustă este un punct ital pentru transportul global de petrol și gaz, precum și pentru îngrășământ.20% din mărfurile de petrol și gaz traversează această cale navigabilă îngustă din Golf.

Generalul iranian Sardar Jabbari a spus că Teheranul nu va mai permite „să iasă nicio picătură de petrol din regiune”. Blocarea strâmtorii va duce la o creștere globală a prețurilor și a serviciilor. Scumpirile ar putea lovi în cele mai mari economii ale lumii, precum China, India și Japonia, potrivit BBC.

Despre Strâmtoarea Ormuz: îngustă, dar profitabilă și vitală comerțului global

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute navigabile și comerciale, învecinată la nord cu Iran și la sud cu Oman și Emiratele Arabe Unite. Coridorul, cu o lățime de 50 de km la intrare și ieșire, are o lățime de 33 km la cel mai îngust punct, conectând Golful cu Marea Arabiei.

Prin această navighează tancurile petroliere cu țiței, în preajma celor mai mari producători globali de petrol: Arabia Saudită, Iran, Irak, Kuweit, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Oman. În 2025,. 20 de miliarde barili au fost transportați zilnic, estimează Administrația de Informare Energetică a SUA.

Riscurile unei crize petroliere globale

Prin această strâmtoare este realizat un comerț energetic în valoare de 600 de miliarde de dolari. 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună. Iar analiștii estimează că dacă embargoul iranian se prelungește, prețurile la petrol vor crește tot mai mult. Ar putea izbucni o criză petrolieră cum nu s-a mai întâmplat din 1973 și în 1979.

În 1973, a izbucnit prima mare criză petrolieră ca rezultat al embargoului petrolier impus de țările OPEC după declanșarea Războiului de Yom Kippur dintre Israel și coaliția statelor arabe. În 1979, a fost cea de-a doua criză petrolieră după Revoluția Islamică din Iran. Americanii au stat atunci la cozi lungi formate la benzinării. Au fost benzinării care au afișat mesajul „Nu avem gaz/Nu avem benzină”.

Navele care pătrund riscă să fie atacate de iranieni

Arne Lohmann Rasmussen, analist șef de la Global Risk Management, a declarat pentru BBC:

„Strâmtoarea este de facto închisă și nimeni nu mai îndrăznește să pătrundă. Riști să fi atacat și nu poți avea asigurare sau va fi extrem de scump, deci va trebui să aștepți până criza de securitate se va ameliora. Dacă petrolul și gazul care vin prin strâmtoare se opresc, vor fi consecințe semnificative asupra pieței”.

Trei nave deja au fost atacate în preajma Strâmtoarei Ormuz. Iranul exportă 1,7 muilioane de barili de petrol în fiecare zi, transmite Agenția Internațională de Energie. A exportat petrol în valoare de 67 de miliarde de dolari la finalul anului fiscal din martie 2025, atingând cel mai mare profit din ultimii 10 ani.

Există soluții? Da!

Luni, prețul la barilul de petrol a crescut la 82 de dolari. Se caută soluții alternative. De exemplu, Arabia Saudită operează o conductă cu o lungime de 1.200 de km prin care poate transporta 5 milioane de barili de țiței în fiecare zi, raportează Agenția Internațională de Energie. Și Emiratele Arabe Unite și-au conectat câmpiile petroliere de portul Fujairah din Golful Omanului printr-o conductă are poate transporta 1,5 milioane de barili de petrol.

Între timp, China îndeamnă Iranul să deblocheze strâmtoarea, potrivit Pravda.Blocarea strâmtoarei Ormuz ar putea lovi grav nu doar statele din Golful Persic, dar și Asia. Numai China cumpăra 90% din petrolul exportat de Iran.

