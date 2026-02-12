Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România

Un kilogram de roșii românești a ajuns să coste 58 de lei într-un supermarket din România. Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) din România au postat o nouă imagine dintr-unul dintre magazine, prețul stârnind o întrebare. Și anume, dacă țara noastră „a intrat în recesiune economică”.

Reprezentanții APC România au încărcat o nouă postare pe pagina oficială de Facebook în care arată utilizatorilor cât costă un kilogram de roșii românești într-unul dintre supermarketurile Carrefour. Pentru o cutie cu 500 de grame de roșii cherry cocktail este afișat un preț de 28,99 lei. Practic, un kilogram ajunge să coste 58 de lei, așa cum arată și postarea celor de la APC România. Prețul ridică un semn de întrebare, și anume dacă țara noastră „a intrat în recesiune economică”.

„Roșii cherry din România – 28,99 lei/500 g sau 58 lei/kg!!! România a intrat în recesiune economică??? 🤔”, se arată în postare reprezentanților Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) din România.

Prețuri ridicate pentru un kilogram de roșii

Totuși, despre această situație au apărut informații publice, recent. Un kilogram de roșii românești ar putea ajunge să coste chiar și 100 de lei, în contextul în care producția a fost afectată de condițiile meteorologice neprielnice, iar costurile agricultorilor sunt tot mai mari. Se preconizase că primele roșii românești vor avea un preț de pornire de 60 de lei de la producător (preț per kg). La tarabele din piață și chiar și în diverse supermarketuri, prețurile roșilor ar putea fi egale sau chiar mai mari. Scumpirile afectează și verdețurile, cultivarea lor fiind afectată de ger. Mai multe detalii se găsesc AICI.

Sursă foto: APC România