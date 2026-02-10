Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026. Pragul de venit scade la 6.000 de lei

Voucherele de vacanță rămân la același cuantum în anul 2026, și anume la 800 de lei. Însă, este anunțată o schimbare care îi vizează direct pe viitorii beneficiari. În cazul acestora, dispare obligația contribuției proprii. De asemenea, pragul de venit scade de la 8.000 la 6.000 de lei.

În acest sens, sistemul de vouchere de vacanță, care sunt aferente angajaților din sectorul public din România, a fost actualizat de la 1 ianuarie 2026.

Cine beneficiază de voucherele de vacanță în 2026

Voucherele de vacanță vor fi oferite bugetarilor care au salarii nete de până la 6.000 de lei, potrivit noilor schimbări. Până recent, pragul de venit se situa la 8.000 de lei. De altfel, nu este singura schimbare care ajunge în atenția publică, ci și faptul că dispare obligația contribuției proprii. Practic, aceștia nu vor mai fi nevoiți să achite încă 800 de lei pentru a putea să utilizeze voucherele respective la pachetele turistice.

Voucherele vor fi acordate, în continuare, pe suport electronic, arată Observatornews.ro.

Acest program de vouchere este adresat lucrătorilor din instituțiile publice, care îndeplinesc acel prag impus prin lege. Tichetele de 800 de lei vor fi acordate în limita bugetelor aprobate. Angajații din mediul privat nu sunt beneficiari ai programului finanțat din fonduri publice. Însă, aceștia ar putea să primească, așa cum arată Codul Fiscal, beneficii extrasalariale, dacă angajatorul este dispus la un astfel de efort financiar.

