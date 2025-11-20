Apocalipsa din privat. Peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea în 2025. 19.000 de români și-au pierdut deja locul de muncă

Tot mai multe companii își închid porțile, sufocate de creșterea taxelor și de costurile operaționale. Insolvențele au crescut cu 35% iar peste 13.000 de firme și-au suspendat activitatea doar anul acesta. Consecințele sunt severe. Vorbim despre mii de angajați care rămân fără locuri de muncă, iar presiunea asupra mediului de afaceri continuă să crească, conform A3.

Trebuie precizat că majoritatea firmelor în impas sunt cele dependente de piața de desfacere externă, auto sau siderurgie, de exemplu.

Până în luna septembrie, 19.000 de români au fost notificați că își vor pierde locul de muncă. Asta după ce companiile fie și-au închis afaceri a, fie au făcut restructurări. Vorbim de 9000 de persoane care deja au fost concediate și cifrele nu arată deloc bine.

În luna octombrie au fost deschise 989, adică un aproape 1000 de dosare de insolvență, în creștere cu 35% față de anul 2024, aceeași perioadă. Au fost unele județe în care situația a fost foarte gravă. De exemplu, în Timiș, numărul de dosare a crescut cu 400% în același timp sunt efectiv filme care și-au pus lacătul pe ușă.

Discutăm de 13.000 de firme care și-au suspendat activitatea în primele nouă luni ale acestui an și ne uităm cam unde au fost aceste firme.

În polurile economice din țară, în București, în Iași, în Brașov, în Cluj vedem multe firme în dificultate, 1600 de firme în București, aproape 1000 în Cluj, alte 650 de filme în Iași.

