Un gigant din industria alimentară românească, cu 1.850 de angajați, intră în concordat preventiv, după pierderi și investiții masive

Mihai Tănase
28 ian. 2026, 08:40, Economie
Foto: Freepik.com

Aaylex One, compania românească ce deține brandul Cocorico, a solicitat intrarea în concordat preventiv la Tribunalul Buzău, într-un context de pierderi financiare și investiții accelerate.

Compania românească Aaylex One, controlată majoritar de antreprenorul Bogdan Stanca și deținătoarea brandului de carne de pui Cocorico, a cerut intrarea în concordat preventiv, potrivit unui dosar publicat pe portalul instanțelor de judecată. Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Buzău, conform informațiilor ZF citate de Mediafax.

Aaylex One este unul dintre cei mai importanți jucători din industria agroalimentară românească. Compania a raportat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei în 2024, în ușoară scădere față de anul precedent. În aceeași perioadă, societatea a înregistrat o pierdere netă de 46 de milioane de lei, după un minus de 43 de milioane de lei în 2023, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Grupul are aproximativ 1.850 de angajați.

Ce înseamnă conceptul de concordat preventiv

Concordatul preventiv este o procedură juridică de prevenire a insolvenței, care permite unei companii să obțină protecție temporară și să negocieze cu creditorii restructurarea obligațiilor financiare, înainte de a ajunge în insolvență propriu-zisă.

Compania a pornit din Buzău, inițial din activitatea de creștere a păsărilor, extinzându-se ulterior și în județul Călărași, unde produce mezeluri din carne de pasăre, precum crenvurști și cârnați. Modelul de business al grupului este unul integrat pe verticală, acoperind întregul lanț de producție, de la incubație și reproducție, la fabrici de furaje, ferme, abatorizare și procesare.

Dezvoltarea Aaylex One s-a accelerat după 2020, odată cu preluarea Banvit Foods și deschiderea unei fabrici de cârnați. În 2022, compania a contractat un credit sindicalizat de 15 milioane de euro pentru activitatea curentă și extindere, inclusiv pentru exportul de produse „gata de gătit” sau „gata de consum”, cu „etichetă curată”, tot mai căutate pe piețele externe. În 2024, grupul a apelat din nou la finanțare bancară.

La jumătatea anului 2025, Aaylex One a contractat un credit de 14,1 milioane de euro de la CEC Bank și Exim Banca Românească, destinat extinderii capacităților de producție și diversificării portofoliului. Banca Transilvania a avut rolul de agent de garanții.

În 2024, unul dintre proiectele strategice ale grupului a fost lansarea conceptului de restaurante „Artisan by Cocorico”, în parteneriat cu retailerul Auchan, ca parte a diversificării modelelor de business.

La nivel european, România ocupă locul șase în Uniunea Europeană în producția de carne de pasăre, alături de piețe consacrate precum Germania și Italia. Producția locală a crescut constant în ultimul deceniu, ajungând la aproximativ 550.000 de tone în 2024, în creștere cu 35%. Piața internă își acoperă în prezent 98% din consum.

