Dezvăluiri de la vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB. Cine s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, „de a bubuit clădirea”

Gigi Becali nu mai acceptă niciun pas greșit din partea echipei. Finanțatorul FCSB a mers în cantonament, la baza din Berceni, și acolo i-a luat la rost pe jucători în privința rezultatelor, scrie PROSPORT. Dezvăluirile apărute ulterior vin să confirme ceea ce presa anticipa: vizita nu a fost deloc una liniștită, dimpotrivă.

Fotbaliștii au fost băgați de urgență în ședință, iar latifundiarul din Pipera a recurs la toate trucurile știute ca să șe capteze atenția.

„Am bătut cu pumnul în masă”

FCSB a pierdut ultimele două partide oficiale cu același scor, 1-4. Învinși la Zagreb, de Dinamo, în Europa League, „roș-albaștrii” au cedat și la București, pe Arena Națională, în derby-ul cu CFR Cluj.

După aceste contraperformanță – 8 goluri încasate în două jocuri -, Gigi Becali a decis să meargă peste fotbaliștii săi și să discute față în față problemele cu care se confruntă aceștia. Doar că, din cele dezvăluite chiar de el, dialogul nu a fost unul tocmai amical. Pentru a se face înțeles, finanțatorul a dat cu pumnul în masa din vestiar.

„Locul 5 e obiectivul. Nu vreau locul 4. Trei puncte, trei puncte, da! După ce am vorbit, le-am spus să zică dacă are cineva vreo nemulțumire. Aveau amenzi, 10.000 – Olaru, 20.000 – Bîrligea. «Am venit să fac pace, se taie toate amenzile, am venit să fac armistițiu». Am zis că se șterge tot. Le-am zis să spună orice nemulțumire. Nimic. Am repetat. Nimic. În cazul ăsta, ne apucăm de treabă, intrăm în play-off, batem tot, 7 meciuri! I-am spus lui Mihai (n.r. – Mihai Stoica) că peste trei etape o să fim pe locul 5.

Am bătut cu pumnul în masă, ca să bubuie clădirea! Am dat cu pumnul de două-trei ori, știam că masa aia se zguduie tare”, a dezvăluit chiar Gigi Becali.

Ca să rezolve una dintre cele mai dificile probleme pe care le are, Becali a decis să apeleze la portarul Mihai Popa, de 18 ani, mai scrie PROSPORT. În felul acesta, acoperă și regula care impune prezența pe teren a unui jucător U21 și îi aplică o pedeapsă și goalkeeper-ului Ștefan Târnovanu, pe care nu-l mai vrea titular.

