Prima pagină » Sport » Cum arată ECHIPA ideală a etapei 23 din Superliga. Daniel Pancu e antrenorul rundei

Cum arată ECHIPA ideală a etapei 23 din Superliga. Daniel Pancu e antrenorul rundei

28 ian. 2026, 09:36, Sport
Cum arată ECHIPA ideală a etapei 23 din Superliga. Daniel Pancu e antrenorul rundei

LPF a anunțat echipa etapei 23 și antrenorul rundei. Daniel Pancu a fost ales tehnicianul etapei, după ce CFR Cluj a învins FCSB, 4-1.

CFR Cluj se apropie de play-off, e pe locul nouă, 32 de puncte, la patru de Oțelul, echipa de pe locul șase. Ardelenii joacă și în Cupa României, acest trofeu fiind principalul obiectiv al echipei lui Daniel Pancu.

Daniel Pancu are patru jucători în echipa ideală a etapei 23 a Superligii.

Cum arată echipa ideală a etapei 23 din Superliga. Daniel Pancu e antrenorul rundei

PORTAR

Mihai Popa (CFR 1907 Cluj) – Revenit la CFR, a fost titularizat și a făcut un meci mare, cu șase intervenții, dintre care trei supersave-uri.

FUNDAŞI

Carlos Mora (Universitatea Craiova) – A fost activ pe toată durata meciului. A făcut excelent ambele faze de joc.

Leo Bolgado (FC Rapid) – A intrat la startul reprizei secunde și a marcat golul care le-a adus giuleștenilor o victorie mare în lupta pentru atingerea obiectivului.

Matei Ilie (CFR 1907 Cluj) – A avut o evoluție consistentă. Și-a trecut în cont a treia pasă decisivă din ediția în curs.

Raul Opruț (Dinamo) – A reușit prima dublă din carieră în SuperLigă. Foarte bun și jocul defensiv.

MIJLOCAŞI

Pedro Nuno (Oțelul Galați) – A marcat de două ori, unul dintre goluri fiind printre cele mai frumoase din 2026.

Victor Dican (Farul Constanța) – A marcat golul care o menține pe Farul cu șanse pentru o calificare în play-off.

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – Golul conducătorului de joc al craiovenilor a deschis drumul oltenilor spre a 13-a victorie din ediția curentă.

ATACANŢI

Adrian Păun (CFR 1907 Cluj) – Al treilea meci consecutiv în care punctează ofensiv. A contribuit la succesul ,,vișiniilor” clujeni cu două pase decisive.

Alibek Aliev (CFR 1907 Cluj) – A înscris în premieră pentru clujeni. A fost un pericol permanent pentru apărarea adversă.

Robert Moldoveanu (FC Argeș) – A marcat direct din lovitură liberă. A fost al patrulea său gol reușit în acest sezon.

ANTRENORUL ETAPEI

Daniel Pancu (CFR 1907 Cluj) – Ardelenii s-au impus categoric pe terenul deținătoarei titlului și au reintrat în lupta pentru play-off.

Recomandarea video

Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ACTUALITATE Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
11:30
Adrian Severin: „Misiunea geostrategică cu care România s-a născut ne afectează până astăzi”
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania

Cele mai noi

Trimite acest link pe