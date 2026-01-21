Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit

Salarii nepalezi în România 2026. Gândul.ro a efectuat o analiză asupra celor mai importante 5 job-uri ale nepalezilor din România. Pentru fiecare în parte a fost estimat un nivel salarial în 2026. Au fost luate în considerare detalii legislative importante, precum nivelul salariului minim brut pe țară, precum și valoarea care ar urma să fie valabilă de la 1 iulie 2026. Vezi mai jos.

Gândul.ro a efectuat o scurtă analiză asupra salariilor pe care le încasează nepalezii în România, în 2026. Au fost luate în considerare cele mai importante 5 locuri de muncă ale cetățenilor nepalezi din România. Pentru fiecare în parte, a fost estimat un nivel salarial pentru acest an.

De asemenea, a fost luat în considerare faptul că de la 1 ianuarie 2026, salariul minim brut pe țară este de 4.050 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 2.575 lei net (incluzând facilitatea de 300 lei netaxabili). Totodată, s-a luat în considerare și valoarea care ar urma să fie valabilă de la 1 iulie 2026. Și anume, că salariul minim brut pe țară este programat să crească la 4.325 lei brut (2.700 lei net).

Salarii nepalezi în România 2026

Având în vedere aceste informații, ce salarii au cetățenii nepalezi în România, în 2026? Multe persoane apelează la agenții pentru a-și găsi un loc de muncă mai bine plătit, spre deosebire de salariile încasate în țările de origine. În acest sens, prin intermediul agențiilor, cetățenii se angajează la diverse companii pentru poziții precum: livrator, curier, lucrător în depozit, precum și muncitor în construcții.

Un livrator câștigă între 3.500 și 4.200 de lei. Pe de altă parte, salariul poate fi mai mic în cazul unui ajutor de bucătar sau al unui lucrător într-un restaurant fast-food. În cazul său, salariul este între 2.800 și 3.500 de lei.

Un muncitor necalificat în construcții câștigă între 2.740 și 3.200 de lei. De asemenea, salariul de 2.600 – 3.000 de lei este alocat celor care fac parte din personalul de curățenie / menaj. Un manipulant sau un lucrător în depozit poate câștiga între 2.800 și 3.400 de lei.

