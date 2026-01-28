Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie... „N-avem strategie”

România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu instituția pe care Nicușor Dan o reprezintă. Președintele stabilește direcția, proiectul de țară, strategia de bază în conducerea unui stat. Ori tocmai șeful de la Cotroceni recunoaște – prin declarațiile sale – că nu are o strategie.
Din gafă în gafă, Nicușor Dan nu pare să-și găsească timp pentru a gândi și pune la punct o strategie pentru țară, atât în plan intern, dar mai ales extern. Ba mai mult, șeful statului recurge la o metodă cel puțin controversată, aceea de a cere „legi” de la mediul de afaceri din România și „strategii” de la societatea civilă.
Jurnalistul Lucian Davidescu a făcut o selecție a declarațiilor date de Nicușor Dan înainte de a deveni președintele României, dar și după ce s-a așezat, zâmbitor, în fotoliul de la Cotroceni. Tabloul general, prezentat în continuare de Gândul, este unul alarmant.
Înainte de a deveni președinte, Nicușor Dan a declarat că va fi un „președinte activ”.
A recunoscut, totuși, că nu există o strategie – cu accent pe problema drogurilor, dar a atins și capitolul „reforma în sănătate” – și că un președinte ar trebui să o creioneze.
Cum Nicușor Dan a plecat de la ideea că cineva din interiorul sistemului de sănătate nu poate implementa o reformă viabilă, și-a asumat răspunderea să facă el această strategie.
Cel puțin până acum, strategia despre care vorbea Nicușor Dan este inexistentă.
În luna august a anului trecut, Nicușor Dan s-a aflat în vacanță. Alături de familie, a ajuns și Roșia Montană. Președintele a recunoscut, din nou, că nu există o „strategie”, însă a uitat ca prin minune că a fost considerat, de mulți ani, unul dintre principalii vinovați pentru dezastrul de la Roșia Montană.
De altfel, chiar Nicușor Dan a fost unul dintre activiștii care s-a opus din răsputeri acestui proiect.
În luna iulie a anului 2025, președintele României a scos iar „porumbelul”, de data aceasta în urma unei întrebări pe care a primit-o de la un copil din Diaspora.
„Linia” prezidențială a fost aceeași, astfel că românii au aflat că nu există o strategie nici pentru cei din Diaspora, după ce „strategiile” pentru droguri, sănătate și Roșia Montană lipsesc cu desăvârșire.
Și economia României ar avea nevoie urgentă de o strategie, nu numai de măsuri de austeritate luate la Palatul Victoria.
Numai că Nicușor Dan a mai bifat o declarație în care recunoaște că strategia este rara avis în România.
„Economia să înceapă să se relanseze. Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”, a spus Nicușor Dan în data de 26 august 2025.
La acel moment, Nicușor Dan a cerut sprijinul… diplomaților și mediului privat pentru ca strategia pentru economie să apară și să fie pusă în aplicare.
Forumul Economic Mondial de la Davos a ținut, cu doar câteva zile în urmă, capul de afiș. Președinți de state, inclusiv Donald Trump, au participat, au abordat subiectele fierbinți ale perioadei – inclusiv cazul „Groenlanda” -, însă președintele Nicușor Dan nu s-a dus.
A spus că nu vrea să umble „teleleu” prin lume, dar – totodată – a recunoscut că „strategia” ne lipsește. Și lipsește de 35 de ani, a precizat Nicușor Dan, poate pentru a nu se sparge toate „oalele” în capul său.
Cert este că România este lipsită de o strategie coerentă, în toate domeniile, nu numai în ceea ce privește politica externă. Iar „președintele activ” despre care vorbea Nicușor Dan înainte de alegerile prezidențiale rămâne o sintagmă lipsită de conținut.
În România, după cum recunoaște chiar președintele Nicușor Dan, nu există vreo strategie pentru:
Pe această listă se mai adaugă încă o „problemă” sesizată de Nicușor Dan, respectiv faptul că România nu are o strategie în ceea ce privește gestionarea apei.
„Nu există programe adaptate pentru fermieri”, a mai spus Nicușor Dan. Președintele pare a fi la curent cu palierele care nu au o strategie bine conturată în Românie, însă totul rămâne la nivel declarativ.
De foarte mulți ani, Sănătatea și Educația din România au apărut în postura de „Cenușărese”.
Nicușor Dan a recunoscut că România nu are o strategie nici în ceea ce privește sistemul public de Sănătate.
Însă doar a punctat asta, pentru că, deși se vrea un președinte „activ”, Nicușor Dan pare a nu putea depăși momentele de oratorie în care mai spune, de exemplu, că ar trebui „să avem o proiecție pentru unde facem investițiile în următorii zeci de ani”.
Nicușor Dan, președintele României, a administrat și Capitala câțiva ani.
Totuși, „aglomerăm zone”, spune fostul primar, iar o strategie de dezvoltare nu există.
O astfel de strategie ar fi trebuit implementate, cel puțin în Capitală, atunci când Nicușor Dan era edil, numai că procesele și lupta cu „rechinii imobiliari” la care a făcut referire permament se pare că l-au „secătuit de puteri”.
Dacă nu era de ajuns că strategia lipsește la atâtea niveluri în România, Nicușor Dan a pus „cireașa pe tort” și a recunoscut că nu există nici vreo strategie „bine definită economic”.
Poate că ar fi fost mai bine să existe măcar o strategie „puțin conturată economic”, iar aceasta să fie dezbătută public, alături de toți factorii implicați în „ecuație”. Nu s-a întâmplat așa ceva.
Răspunsul lui Nicușor Dan a survenit în urma unei întrebări în care a fost provocat să spună ce oportunități de afaceri i-ar propune lui Donald Trump în România.
Dar președintele însuși spune, cu seninătate, că nu avem o strategie, așa că oportunitățile oferite, eventual, Americii și lui Donald Trump sunt doar la faza de „să vorbim discuții”.
În România lui Nicușor Dan, în consecință, nu există nicio strategie pentru:
Poate părea uluitoare sinceritatea președintelui Nicușor Dan, însă ridică și un mare semnal de alarmă, pentru că de la președintele „activ” la președintele fără „strategie” a fost, după cum se poate observa, doar un pas.
