Cristian Lisandru
28 ian. 2026, 10:00, Știri politice
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie... „N-avem strategie”

România, cu Nicușor Dan la Cotroceni, medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, a devenit o ecuație cu prea multe variabile, prea multe necunoscute și nicio soluție reală. O spune chiar președintele care recunoaște senin, ori de câte ori are ocazia, că „nu există nicio strategie.” Această mantră prezidențială intră în dezacord chiar cu instituția pe care Nicușor Dan o reprezintă. Președintele stabilește direcția, proiectul de țară, strategia de bază în conducerea unui stat.  Ori tocmai șeful de la Cotroceni recunoaște – prin declarațiile sale – că nu are o strategie. 

Din gafă în gafă, Nicușor Dan nu pare să-și găsească timp pentru a gândi și pune la punct o strategie pentru țară, atât în plan intern, dar mai ales extern. Ba mai mult, șeful statului recurge la o metodă cel puțin controversată, aceea de a cere „legi” de la mediul de afaceri din România și „strategii” de la societatea civilă.

Jurnalistul Lucian Davidescu a făcut o selecție a declarațiilor date de Nicușor Dan înainte de a deveni președintele României, dar și după ce s-a așezat, zâmbitor, în fotoliul de la Cotroceni. Tabloul general, prezentat în continuare de Gândul, este unul alarmant.

Nicușor Dan s-a vrut un „președinte activ”, dar fără „strategie”

Înainte de a deveni președinte, Nicușor Dan a declarat că va fi un „președinte activ”.

A recunoscut, totuși, că nu există o strategie – cu accent pe problema drogurilor, dar a atins și capitolul „reforma în sănătate” – și că un președinte ar trebui să o creioneze.

Cum Nicușor Dan a plecat de la ideea că cineva din interiorul sistemului de sănătate nu poate implementa o reformă viabilă, și-a asumat răspunderea să facă el această strategie.

Cel puțin până acum, strategia despre care vorbea Nicușor Dan este inexistentă.

Roșia Montană. Nicușor Dan: „Nu avem o strategie”

În luna august a anului trecut, Nicușor Dan s-a aflat în vacanță. Alături de familie, a ajuns și Roșia Montană. Președintele a recunoscut, din nou, că nu există o „strategie”, însă a uitat ca prin minune că a fost considerat, de mulți ani, unul dintre principalii vinovați pentru dezastrul de la Roșia Montană.

De altfel, chiar Nicușor Dan a fost unul dintre activiștii care s-a opus din răsputeri acestui proiect. (mai multe informații AICI)

Un copil din Diaspora a scos adevărul din Nicușor Dan: „Nu avem o strategie!”

În luna iulie a anului 2025, președintele României a scos iar „porumbelul”, de data aceasta în urma unei întrebări pe care a primit-o de la un copil din Diaspora.

„Linia” prezidențială a fost aceeași, astfel că românii au aflat că nu există o strategie nici pentru cei din Diaspora, după ce „strategiile” pentru droguri, sănătate și Roșia Montană lipsesc cu desăvârșire.

Nicușor Dan: „Economia să înceapă să se relanseze. Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”

Și economia României ar avea nevoie urgentă  de o strategie, nu numai de măsuri de austeritate luate la Palatul Victoria.

Numai că Nicușor Dan a mai bifat o declarație în care recunoaște că strategia este rara avis în România.

„Economia să înceapă să se relanseze. Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”, a spus Nicușor Dan în data de 26 august 2025.

La acel moment, Nicușor Dan a cerut sprijinul… diplomaților și mediului privat pentru ca strategia pentru economie să apară și să fie pusă în aplicare.

Nicușor Dan nu a mers la Davos, pentru că nu umblă „teleleu”. „Nu acem o strategie”

Forumul Economic Mondial de la Davos a ținut, cu doar câteva zile în urmă, capul de afiș. Președinți de state, inclusiv Donald Trump, au participat, au abordat subiectele fierbinți ale perioadei – inclusiv cazul „Groenlanda” -, însă președintele Nicușor Dan nu s-a dus.

A spus că nu vrea să umble „teleleu” prin lume, dar – totodată – a recunoscut că „strategia” ne lipsește. Și lipsește de 35 de ani, a precizat Nicușor Dan, poate pentru a nu se sparge toate „oalele” în capul său.

Cert este că România este lipsită de o strategie coerentă, în toate domeniile, nu numai în ceea ce privește politica externă. Iar „președintele activ” despre care vorbea Nicușor Dan înainte de alegerile prezidențiale rămâne o sintagmă lipsită de conținut.

Apă mai avem, dar ce facem cu ea? Nicușor Dan: „Nu am avut și nu avem o strategie de gestionare a apei”

În România, după cum recunoaște chiar președintele Nicușor Dan, nu există vreo strategie pentru:

  • Combaterea consumului de droguri
  • Reforma în Sănătate.
  • Roșia Montană.
  • Românii din Diaspora.
  • Politică externă.

Pe această listă se mai adaugă încă o „problemă” sesizată de Nicușor Dan, respectiv faptul că România nu are o strategie în ceea ce privește gestionarea apei.

„Nu există programe adaptate pentru fermieri”, a mai spus Nicușor Dan. Președintele pare a fi la curent cu palierele care nu au o strategie bine conturată în Românie, însă totul rămâne la nivel declarativ.

Nicușor Dan: „Nu avem o strategie pentru sistemul public de sănătate”

De foarte mulți ani, Sănătatea și Educația din România au apărut în postura de „Cenușărese”.

Nicușor Dan a recunoscut că România nu are o strategie nici în ceea ce privește sistemul public de Sănătate.

Însă doar a punctat asta, pentru că, deși se vrea un președinte „activ”, Nicușor Dan pare a nu putea depăși momentele de oratorie în care mai spune, de exemplu, că ar trebui „să avem o proiecție pentru unde facem investițiile în următorii zeci de ani”.

Pe „imobiliare”. Niculșor Dan anunță că nu avem o strategie de dezvoltare

Nicușor Dan, președintele României, a administrat și Capitala câțiva ani.

Totuși, „aglomerăm zone”, spune fostul primar, iar o strategie de dezvoltare nu există.

O astfel de strategie ar fi trebuit implementate, cel puțin în Capitală, atunci când Nicușor Dan era edil, numai că procesele și lupta cu „rechinii imobiliari” la care a făcut referire permament se pare că l-au „secătuit de puteri”.

Nicușor Dan: „Nu avem o strategie bine definită economic”

Dacă nu era de ajuns că strategia lipsește la atâtea niveluri în România, Nicușor Dan a pus „cireașa pe tort” și a recunoscut că nu există nici vreo strategie „bine definită economic”.

Poate că ar fi fost mai bine să existe măcar o strategie „puțin conturată economic”, iar aceasta să fie dezbătută public, alături de toți factorii implicați în „ecuație”. Nu s-a întâmplat așa ceva.

Răspunsul lui Nicușor Dan a survenit în urma unei întrebări în care a fost provocat să spună ce oportunități de afaceri i-ar propune lui Donald Trump în România.

Dar președintele însuși spune, cu seninătate, că nu avem o strategie, așa că oportunitățile oferite, eventual, Americii și lui Donald Trump sunt doar la faza de „să vorbim discuții”.

„Strategia” lui Nicușor Dan este să nu avem nicio strategie

În România lui Nicușor Dan, în consecință, nu există nicio strategie pentru:

  • Combaterea consumului de droguri
  • Reforma în Sănătate.
  • Roșia Montană.
  • Românii din Diaspora.
  • Politică externă.
  • Politică internă.
  • Gestionarea apei.
  • Dezvoltare.
  • Economie.

Poate părea uluitoare sinceritatea președintelui Nicușor Dan, însă ridică și un mare semnal de alarmă, pentru că de la președintele „activ” la președintele fără „strategie” a fost, după cum se poate observa, doar un pas.

Cele mai noi

Trimite acest link pe