Congresmana democrată Ilhan Omar, ținta unui atac cu lichid necunoscut în timpul unui discurs anti-ICE în Minneapolis

Congresmana democrată Ilhan Omar a fost atacată cu un lichid necunoscut în timpul unei întâlniri cu alegătorii la Minneapolis, orașul din statul american Minnesota, cuprins de un val de proteste după ce agenții ICE, antimigrație au ucis a doua deja doi protestatari, cetățeni americani.

Reprezentanta democrată Ilhan Omar a fost ținta unui atac în timpul unei întâlniri publice cu alegătorii, desfășurate marți seară la Minneapolis, au anunțat autoritățile locale, citate de CNN.

Incidentul s-a produs în momentul în care congresmana se afla la pupitru, iar un bărbat aflat în public a folosit o seringă pentru a pulveriza asupra acesteia un lichid necunoscut. Martorii au declarat că substanța avea un miros înțepător, asemănător cu cel al unui produs chimic.

Ilhan Omar nu a fost rănită și a refuzat să întrerupă întâlnirea. După ce suspectul a fost imobilizat și arestat de forțele de ordine, politiciana și-a continuat discursul. Zona din fața sălii a fost evacuată preventiv, iar lichidul a fost trimis la laborator pentru analize criminalistice.

Ulterior, Omar a transmis un mesaj pe rețeaua de socializare X, în care a dat asigurări că se află în afara oricărui pericol.

„Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, iar acest mic agitator nu mă va intimida și nu mă va opri din munca mea. Nu las agresorii să câștige”, a scris congresmana.

În fața celor aproximativ 100 de participanți prezenți în sală, ea a declarat: „Suntem Minnesota strong. Vom merge mai departe”.

Decizia de a rămâne la pupitru a fost primită cu aplauze, iar un participant a declarat pentru BBC. „I-am respectat curajul și forța de a rămâne și de a termina întâlnirea pentru oameni”.

Proteste masive în Minnesota

Atacul a avut loc pe fondul unor tensiuni crescute în Minnesota, legate de activitatea agenților federali de imigrație, ICE, după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal de oficiali federali în luna ianuarie.

În cadrul dezbaterii publice, Ilhan Omar ceruse desființarea agenției ICE și demisia secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem. Atacul a survenit la scurt timp după aceste declarații.

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a condamnat ferm agresiunea.

„Violența și intimidarea nu au ce căuta în Minneapolis. Putem avea opinii diferite fără a pune vieți în pericol”, a declarat acesta.

Ilhan Omar, una dintre cele mai vocale critice ale administrației Trump, a fost frecvent ținta atacurilor verbale ale fostului președinte. Minnesota găzduiește cea mai mare comunitate de imigranți somalezi din Statele Unite, iar susținătorii congresmanei consideră că intensificarea operațiunilor federale în stat are și o motivație politică.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili natura exactă a substanței utilizate și motivele atacatorului.

