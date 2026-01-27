Prima pagină » Actualitate » Avertisment dur de la BNR. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică. Ce spune purtătorul de cuvânt

Un avertisment dur vine din partea BNR, marți, 27 ianuarie 2026. Cel mai mare pericol pentru economie este situația politică din țară. Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, explică ce se va întâmpla cu inflația în 2026.

Instabilitatea politică este cel mai mare risc, susține Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Pe lângă ideea că nu ar mai exista nevoia de noi taxe în acest an, purtătorul de cuvânt a menționat că ne aflăm într-o situație în care inflația este situată peste pragul de 9%. Trendul se va menține, cel mai probabil, în primul semestru al anului 2026, iar cetățenii vor continua să simtă presiunile costurilor, îndeosebi la alimente.

„Suntem într-o situație în care inflația se situează la peste 9%. Avem această evoluție a inflației, deja, din toamnă. Ea va continua să rămână la acest nivel în prima parte a anului, probabil în primul semestru, pentru că presiunile continuă să fie resimțite, inclusiv la nivelul prețurilor produselor alimentare. Mai sunt o serie întreagă de elemente de care trebuie să ținem cont. Eliminarea plafonării la gaze, care, la rândul ei, poate avea efecte inflaţioniste.

Probabil va avea efecte inflaţioniste în funcție și de evoluția prețurilor la gaze, dar, în partea a doua a anului, e clar că ne așteaptă o evoluție mai semnificativă a acestui indicator, în sensul descendent. Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației, în partea a doua a anului”, a precizat purtătorul de cuvânt al BNR, la Antena 3 CNN.

Inflația se menține la peste 9%, în prima parte a anului 2026

Dobânda-cheie va rămâne la același nivel, la 6,5%, susține purtătorul de cuvânt al BNR.

„Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a spus Dan Suciu.

Se anticipează o scădere a dobânzilor

„Dar dacă ne uităm în piață, acum vedem deja o scădere a dobânzilor. Se anticipează cumva această evoluție. Există lichiditate în piață. ROBOR-ul a coborât în ultimele zile relativ bine, sub 6% pe scadența de trei luni. Se va resimți puțin mai încolo această evoluție și în IRCC, pentru că există un decalaj de timp între cei doi indici.

În consecință, presiunea pe dobânzi a scăzut. Putem spune acest lucru, chiar dacă inflația este la nivelul la care se găsește acum. Aceasta este o situație care pentru banca centrală presupune o gestiune extrem de fină”, a continuat purtătorul de cuvânt.

