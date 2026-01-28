Andrei Nicolescu a spus că Matteo Duțu, noul transfer al „câinilor” poate juca vineri cu Petrolul, în etapa 24 a Superligii. A spus de ce nu mai vine Vladislav Blănuță și dacă mai pleacă jucători.

Dinamo e pe locul 3 în Superliga, 44 de puncte, la două distanță de liderul Universitatea Craiova. „Duțu este 100% apt, pentru că vine din perioada de pregătire cu AC Milan. A fost peste tot cu ei, a jucat, nu se pune problema asta. Este vorba despre integrare, decide doar antrenorul. Din punctul de vedere al pregătirii fizice, nu avem o problemă”, a declarat Andrei Nicolescu, la GSP.

Andrei Nicolescu, despre transferurile de la Dinamo

„Avem discuții pentru transferuri, vedem. Nu știu ce să spun. Căutăm soluțiile cele mai bune, ca de obicei. Și Gabi (n.r. – Glăvan, fostul director sportiv al echipei) știe că și când era el încercam să vorbim cât mai puțin despre orice. După ce se întâmplau lucrurile sau nu se întâmplau, ne permiteam să vorbim, pentru că nu mai era de interes pentru noi. Dar, în general, înainte să se întâmple lucrurile, ne ferim să discutăm.

Este greu să vă spun dacă ne mai despărțim de cineva. Căutăm soluții. Noi nu vorbim despre jucătorii care sunt sub contract, sunt alături de noi și care trebuie să fie concentrați la ce facem până nu se întâmplă lucruri, așa că nu pot să răspund”, a spus președintele lui Dinamo, pentru sursa citată, și a dat detalii despre situația lui Vladislav Blănuță, jucător ce a fost pe lista de transferuri a roș-albilor: „La Dinamo Kiev s-a primit un mail de la FIFA care spune destul de sec care este situația regulamentului. În contextul ăsta, noi apreciem că este foarte greu ca, atât timp cât FIFA a dat un răspuns foarte clar, să se mai poată schimba ceva în legătură cu poziția lor”.