Prima pagină » Economie » Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria

Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria

Mihai Tănase
26 ian. 2026, 09:34, Economie
Piața muncii în Europa în 2026. Care sunt țările în care câștigi cel mai bine. România peste Polonia, dar sub Ungaria
Foto: Freepik.com

Un nou clasament privind atractivitatea pieței muncii arată unde este cel mai bine, dar și cel mai greu să angajezi în Europa anului 2026. În acest nou clasament România se situează peste Polonia, dar rămâne în urma vecinilor maghiari, pe fondul diferențelor de competitivitate și productivitate.

Într-o Europă care încearcă să rămână competitivă pentru investiții și talente, diferențele dintre statele membre devin tot mai evidente. În timp ce unele țări oferă un mix atractiv de competențe, productivitate și stabilitate instituțională, altele pierd teren din cauza costurilor ridicate, problemelor demografice sau blocajelor administrative.

Și în 2026, Europa este și va rămâne una dintre cele mai importante destinații pentru investiții globale. În Uniunea Europeană, stocurile de investiții directe străine se ridică la aproape 10.000 de miliarde de euro, ceea ce face din UE cea mai mare piață unică din lume din perspectiva numărului de consumatori. Totuși, fragmentarea politică, legislativă și administrativă complică deciziile companiilor care caută să se extindă sau să își relocheze operațiunile în regiune.

Un nou clasament realizat de The Conference Board oferă companiilor o imagine clară asupra celor mai avantajoase și mai dificile piețe europene pentru angajări în 2026.

Care sunt țările europene care conduc în topul angajărilor

Potrivit studiului, Danemarca este cea mai atractivă destinație pentru companiile care doresc să angajeze în Europa, datorită combinației dintre competențe ridicate, o cultură de afaceri solidă și costuri ale muncii relativ moderate.

Elveția ocupă locul al doilea și este singura țară care a obținut punctaj maxim, 100 de puncte, la capitolul talent și competențe. Cu toate acestea, costul ridicat al vieții reprezintă o provocare importantă pentru angajatori.

Top 10 este dominat de statele nordice și de economii mici, dar prospere, care excelează prin adaptabilitate și forță de muncă bine calificată. Fiecare categorie analizată este evaluată pe o scară de până la 100 de puncte.

Germania este singura economie din G7 care reușește să intre în top 10. Raportul semnalează însă provocări majore, precum scăderea populației active, creșterea costurilor salariale și adoptarea lentă a tehnologiilor digitale.

Germania a obținut doar 25 de puncte la capitolul competitivitate a forței de muncă, al doilea cel mai slab scor dintre cele 20 de state analizate, după Portugalia.

Regatul Unit se află pe locul 12, poziție afectată de incertitudinile de reglementare de după Brexit și de dezechilibrele regionale în investiții. Cu toate acestea, piața muncii rămâne relativ flexibilă, susținută de sectorul serviciilor și de un bazin solid de talente.

„Profilul general este cel al unui mediu al muncii agil, dar constrâns, care se bazează pe creșterea generată de servicii și pe fluxurile internaționale de talente”, se arată în raport.

Franța, clasată pe locul 18, și Italia, pe locul 20, au performanțe slabe din motive diferite.

„Reglementările complexe și flexibilitatea limitată încetinesc capacitatea firmelor de a se adapta și de a se extinde rapid”, a explicat Robert Maillard, autorul raportului, referindu-se la cazul Franței.

În cazul Italiei, problemele sunt legate de guvernanță, calitatea managementului și ritmul lent al inovației. „Italia nu duce lipsă de competențe, dar are dificultăți în a le transforma în productivitate la scară largă”, a spus Maillard.

România, peste Polonia, dar sub Ungaria

La coada clasamentului se află Cipru, Grecia, Croația, Polonia, Slovacia și Bulgaria, toate cu scoruri sub 30 de puncte.

România a obținut un punctaj de 31,9, situându-se peste aceste state, dar rămâne sub Ungaria, care a acumulat 35,4 puncte.

Ce caută companiile când aleg unde să angajeze

Studiul a analizat și criteriile decisive pentru liderii de resurse umane și directorii de companii atunci când aleg o piață de extindere. Principala prioritate este disponibilitatea competențelor potrivite pentru rolurile actuale și viitoare, menționată de 51% dintre respondenți.

Urmează productivitatea ridicată, susținută de capacități tehnologice solide (28%), și nivelul competitiv al taxelor pe muncă (28%). Egalitatea de șanse pe piața muncii este considerată cel mai puțin important criteriu, fiind menționată ca prioritate scăzută de 62% dintre respondenți.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Un tren de mare viteză ar putea străbate România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Studiul e gata, mai lipsesc miliardele de euro. De câți bani e nevoie
09:22, 22 Jan 2026
Un tren de mare viteză ar putea străbate România. Ar lega Constanța de Ungaria la viteze de 250 km/h. Studiul e gata, mai lipsesc miliardele de euro. De câți bani e nevoie
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46, 21 Jan 2026
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
ECONOMIE Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
07:40, 21 Jan 2026
Ce salariu ar trebui să ai în 2026, în funcție de câți bani primeai în 2023. Ce mărire trebuie să ceri, de fapt
IMOBILIARE Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
17:15, 19 Jan 2026
Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
ECONOMIE Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună. Trucul simplu și eficient
11:24, 19 Jan 2026
Cum să economisești până la 2.000 de lei pe lună. Trucul simplu și eficient
CONTROVERSĂ Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
10:46, 18 Jan 2026
Analiză Financial Times | Bomba cu ceas din Europa: sistemul de pensii a devenit „călcâiul lui Ahile” în fața noilor amenințări. Ce soluții caută marile state europene pentru protejarea populației într-o lume dominată de război și instabilitate economică
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că STB poate fi executată silit
Cancan.ro
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Singura mașină pe care și-o dorește Ion Țiriac. Una din cele mai iconice și mai valoroase mașini din istoria automobilului
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O stea masivă din galaxia Andromeda ar fi dispărut fără urmă
ANALIZA de 10 Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
10:00
Încă o provocare pentru Rusia. Ar putea fi forțată să renunțe la baza din nordul Siriei, dar păstrează două puncte cheie. „Baza navală din Tartus și baza aeriană de la Khmeimim sunt centre vitale”
EXTERNE Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
09:58
Tragedie în Filipine: cel puţin 15 morţi şi 28 de dispăruţi după naufragiul unui feribot
INCIDENT Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
09:29
Un adolescent de 14 ani din Oradea a sfârșit tragic, luni dimineață. Ar fi căzut de la înălțime, dintr-un bloc cu 8 etaje
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
09:23
Război în Orientul Mijlociu, ziua 842. Israelul anunță „redeschiderea limitată” a punctului de frontieră Rafah
FLASH NEWS Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic
09:15
Caramitru îl „îngroapă” pe Miruță: Cum ar fi ca ministrul Apărării din Germania să zică în 2026 că domne poate Adolf a fost totuși patriot așa un pic

Cele mai noi

Trimite acest link pe