Prima pagină » Actualitate » Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani

Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani

28 ian. 2026, 07:35, Actualitate
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani

Iată cât costă să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui, luând în considerare costurile lunare. Sunt luați în considerare mai mulți factori, precum educația, locuința, sănătatea și economiile. Vezi mai jos.

Când vine vorba despre creșterea unui copil, sunt luați în considerare factori multipli. Mai mult decât atât, în ultimele 12 luni, costurile pentru cumpărăturile săptămânale, precum și cele ale facturilor au cunoscut un trend ascendent, ceea ce înseamnă că cetățenii scot mai mulți bani din buzunar pentru traiul zilnic.

Înainte de a descoperi tabelul pregătit de Gândul.ro în care se găsesc costuri estimative, vă arătăm explicațiile pentru fiecare factor în parte. De menționat faptul că toate costurile pot crește, odată cu mărirea familiei sau în funcție de condiții.

  • Educația: Grădinițele și școlile private pot adăuga între 1.500 și 4.000 RON lunar la sumele de mai jos.
  • Locuința: Dacă ai nevoie de o cameră în plus sau te muți într-o zonă mai bună, chiria sau rata la bancă crește semnificativ costul „per copil”.
  • Sănătatea: Abonamentele medicale private sau eventuale aparate dentare (frecvente între 10-16 ani) sunt costuri punctuale mari.
  • Economiile: Sumele nu includ depozitele pentru facultate sau fondurile de economii pe termen lung.

Cât costă lunar să crești un copil în 2026

  • Cost estimativ pentru un copil de 1 an: între 2.500 și 3.500 de lei. Principalele cheltuieli: scutece, lapte praf / diversificare, control medical, bonă / creșă privată.
  • Cost estimativ pentru un copil de 2 ani: între 2.300 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: jucării educaționale, haine (schimbate des), hrană diversificată.
  • Cost estimativ pentru un copil de 3 ani: între 2.000 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: grădiniță (taxe/opționale), începutul activitățile recreative.
  • Cost estimativ pentru un copil de 4 ani: între 2.200 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: grădiniță, cursuri de înot/dans, haine de sezon.
  • Cost estimativ pentru un copil de 5 ani: între 2.400 și 3.400 de lei. Principalele cheltuieli: pregătire pentru școală, activități extrașcolare mai complexe.
  • Cost estimativ pentru un copil de 6 ani: între 2.100 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: rechizite, afterschool (dacă e cazul), transport.
  • Cost estimativ pentru un copil de 7 ani: între 2.000 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: manuale auxiliare, haine de școală, pachețel cu mâncare.
  • Cost estimativ pentru un copil de 8 ani: între 2.100 și 3.100 de lei. Principalele cheltuieli: sport de performanță sau hobby-uri, gadgeturi de bază.
  • Cost estimativ pentru un copil de 9 ani: între 2.200 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: tabere de vară/iarnă, socializare.
  • Cost estimativ pentru un copil de 10 ani: între 2.400 și 3.500 de lei. Principalele cheltuieli: tehnologie (telefon), haine de brand, evenimente sociale.
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui de la 1 an la 18 ani

Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui de la 1 an la 18 ani

Costuri pentru creșterea adolescenților

  • Cost estimativ pentru un copil de 11 ani: între 2.600 și 3.700 de lei. Principalele cheltuieli: meditații (limbi străine), abonamente digitale, ieșiri în oraș.
  • Cost estimativ pentru un copil de 12 ani (gimnaziu): între 2.800 și 4.000 de lei. Principalele cheltuieli: creșterea aportului alimentar, echipamente sportive, cursuri.
  • Cost estimativ pentru un copil de 13 ani (adolescent): între 3.000 și 4.500 de lei. Principalele cheltuieli: bani de buzunare, îngrijire personală, evenimente culturale.
  • Cost estimativ pentru un copil de 14 ani: între 3.500 și 5.500 de lei, marcând un vârf de cost pentru meditații intense la Română și Matematică pentru examenele la Evaluarea Națională.
  • Cost estimativ pentru un copil de 15 ani: între 3.200 și 4.800 de lei. Principalele cheltuieli: garderobă nouă, viața socială activă, transport urban.
  • Cost estimativ pentru un adolescent de 16 ani: între 3.400 și 5.000 de lei. Principalele cheltuieli: cursuri auto (opțional), ieșiri, hobby-uri costisitoare.
  • Cost estimativ pentru un adolescent de 17 ani: între 3.800 și 6.000 de lei. Principalele cheltuieli: meditații pentru Bacalaureat și admiterea la facultate.
  • Cost estimativ pentru un adult tânăr de 18 ani: între 3.500 și 5.500 de lei. Principalele cheltuieli: Balul Bobocilor, majorat, pregătiri de independență.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
08:00
Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
RESTRICȚII Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
07:33
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
ACTUALITATE 28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
07:15
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă
06:01
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă
ACCIDENT Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare
23:38
Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
ONG-ul care lansează cursuri de nutriție pentru pacienții oncologici
ȘTIINȚĂ Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
08:10
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
EXCLUSIV Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
07:00
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
06:30
Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
EXCLUSIV Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
05:00
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
MESAJ Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”
23:30
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”
VIDEO Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
23:29
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii

Cele mai noi

Trimite acest link pe