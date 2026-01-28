Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani

Iată cât costă să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui, luând în considerare costurile lunare. Sunt luați în considerare mai mulți factori, precum educația, locuința, sănătatea și economiile. Vezi mai jos.

Când vine vorba despre creșterea unui copil, sunt luați în considerare factori multipli. Mai mult decât atât, în ultimele 12 luni, costurile pentru cumpărăturile săptămânale, precum și cele ale facturilor au cunoscut un trend ascendent, ceea ce înseamnă că cetățenii scot mai mulți bani din buzunar pentru traiul zilnic.

Înainte de a descoperi tabelul pregătit de Gândul.ro în care se găsesc costuri estimative, vă arătăm explicațiile pentru fiecare factor în parte. De menționat faptul că toate costurile pot crește, odată cu mărirea familiei sau în funcție de condiții.

Educația: Grădinițele și școlile private pot adăuga între 1.500 și 4.000 RON lunar la sumele de mai jos.

Locuința: Dacă ai nevoie de o cameră în plus sau te muți într-o zonă mai bună, chiria sau rata la bancă crește semnificativ costul „per copil”.

Sănătatea: Abonamentele medicale private sau eventuale aparate dentare (frecvente între 10-16 ani) sunt costuri punctuale mari.

Economiile: Sumele nu includ depozitele pentru facultate sau fondurile de economii pe termen lung.

Cât costă lunar să crești un copil în 2026

Cost estimativ pentru un copil de 1 an: între 2.500 și 3.500 de lei. Principalele cheltuieli: scutece, lapte praf / diversificare, control medical, bonă / creșă privată.

Cost estimativ pentru un copil de 2 ani: între 2.300 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: jucării educaționale, haine (schimbate des), hrană diversificată.

Cost estimativ pentru un copil de 3 ani: între 2.000 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: grădiniță (taxe/opționale), începutul activitățile recreative.

Cost estimativ pentru un copil de 4 ani: între 2.200 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: grădiniță, cursuri de înot/dans, haine de sezon.

Cost estimativ pentru un copil de 5 ani: între 2.400 și 3.400 de lei. Principalele cheltuieli: pregătire pentru școală, activități extrașcolare mai complexe.

Cost estimativ pentru un copil de 6 ani: între 2.100 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: rechizite, afterschool (dacă e cazul), transport.

Cost estimativ pentru un copil de 7 ani: între 2.000 și 3.000 de lei. Principalele cheltuieli: manuale auxiliare, haine de școală, pachețel cu mâncare.

Cost estimativ pentru un copil de 8 ani: între 2.100 și 3.100 de lei. Principalele cheltuieli: sport de performanță sau hobby-uri, gadgeturi de bază.

Cost estimativ pentru un copil de 9 ani: între 2.200 și 3.200 de lei. Principalele cheltuieli: tabere de vară/iarnă, socializare.

Cost estimativ pentru un copil de 10 ani: între 2.400 și 3.500 de lei. Principalele cheltuieli: tehnologie (telefon), haine de brand, evenimente sociale.

Costuri pentru creșterea adolescenților

Cost estimativ pentru un copil de 11 ani: între 2.600 și 3.700 de lei. Principalele cheltuieli: meditații (limbi străine), abonamente digitale, ieșiri în oraș.

Cost estimativ pentru un copil de 12 ani (gimnaziu): între 2.800 și 4.000 de lei. Principalele cheltuieli: creșterea aportului alimentar, echipamente sportive, cursuri.

Cost estimativ pentru un copil de 13 ani (adolescent): între 3.000 și 4.500 de lei. Principalele cheltuieli: bani de buzunare, îngrijire personală, evenimente culturale.

Cost estimativ pentru un copil de 14 ani: între 3.500 și 5.500 de lei, marcând un vârf de cost pentru meditații intense la Română și Matematică pentru examenele la Evaluarea Națională.

Cost estimativ pentru un copil de 15 ani: între 3.200 și 4.800 de lei. Principalele cheltuieli: garderobă nouă, viața socială activă, transport urban.

Cost estimativ pentru un adolescent de 16 ani: între 3.400 și 5.000 de lei. Principalele cheltuieli: cursuri auto (opțional), ieșiri, hobby-uri costisitoare.

Cost estimativ pentru un adolescent de 17 ani: între 3.800 și 6.000 de lei. Principalele cheltuieli: meditații pentru Bacalaureat și admiterea la facultate.

Cost estimativ pentru un adult tânăr de 18 ani: între 3.500 și 5.500 de lei. Principalele cheltuieli: Balul Bobocilor, majorat, pregătiri de independență.

