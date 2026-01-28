Prima pagină » Actualitate » Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție

Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție

28 ian. 2026, 09:43, Actualitate
Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție

O bunică în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii dintr-un cartier din Huși. Poliția este chemată des de locuitorii care par să nu mai aibă pace din cauza acțiunilor pe care femeia le face. Deși oamenii legii aplică sacțiuni, bunicuța nu pare a fi înduplecată și își continuă „repertoriul”: își altoiește vecinii cu bățul, îi urmărește în curți, aruncă cu pietre, țipă și amenință.

O femeie în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii într-un cartier din Huși, un loc unde poliția ajunge frecvent la solicitările cetățenilor. Locuitorii susțin că nu au pace. Bunicuța de 76 de ani le aplică vecinilor săi corecții fizice cu bățul, pătrunde pe proprietățile private ale lor, îi urmărește în curți, arunci cu pietre după ei, țipă și amenință.

Vecinii susțin că un astfel de comportant există de mulți ani.

Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție

Poliția ajunge des în cartierul din Huși

Bunicuța de 76 de ani care își terorizează vecinii

Vecinii terorizați solicită intervenția polițiștilor, însă sancțiunile aplicate de oamenii legii nu o înduplecă pe femeie să înceteze. Polițiștii au aplicat sancțiuni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Un incident recent a avut loc, de exemplu, pe 16 ianuarie 2026, când femeia a luat un băț, a intrat în curtea vecinilor și a început să urle și să amenințe. Familia în cauză a solicitat al doilea ordin de protecție față de bunica de 76 de ani, scrie Vremea Noua.

Chiar și în aceste condiții, femeia continuă să aibă un comportament nepotrivit. Recent, femeia sunase autoritățile să spune că vecinul ei „taie conducta de apă a cartierului”.

Periodic, femeia pornește o „răfuială” între vecini. Aceștia susțin că nu au nimic de împărțit cu ea, în afara unui gard comun care desparte proprietățile. Femeia de 76 de ani urmărește și sperie chiar și adolescenți, susține familia care a cerut ordin de protecție. Uneori, ea începe să urle și să amenințe chiar și la miezul nopții.

Ordin de protecție pe 12 luni

Alteori, femeia le aruncă în curte și bilețele cu un conținut greu de redat, dar și diverse obiecte. Familia terorizată de femeie a mers în instanță pentru a solicita un nou ordin de protecție. Mai mult, familia a adus dovezi audio-video. Instanța de judecată a acordat ordinul de protecție pe durata maximă, de 12 luni, cu interdicția de a se mai apropia la 5 metri față de cei trei reclamanți, părinții și, respectiv, copilul lor. A fost depusă și o plângere penală.

„Am văzut cum la Cenei, un copil de numai 13 ani poate omorî cu premeditare și cu cruzime greu de închipuit. Așa sunt și bătrâni care, la 76 de ani, cum e cazul de față, pot manifesta o agresivitate care nu știi cum se poate răsfrânge asupra celorlalți.

De aceea, trebuie să acționăm prevăzător, iar Ordinul de Protecție este un instrument bun. Femeia, dacă nu îl va respecta, va ajunge în închisoare, așa cum i s-a pus în vedere de către instanță, chiar dacă are 76 de ani. Important este ca oamenii care se simt în pericol să ceară ajutorul, să se adreseze autorităților”, susțin avocații.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
11:20
Ministerul condus de Diana Buzoianu, contract de 2,5 milioane de euro pentru bilete de avion, în plină austeritate
MUNCĂ Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
10:50
Firma de curierat care își închide 24 de clădiri în primele 6 luni ale lui 2026. 30.000 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă
AUTO Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
10:47
Acești 200.000 de șoferi români vor putea conduce fără permis, din 2027
FLASH NEWS Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate”
10:30
Ministrul Sănătății explică starea celor trei greci răniți în accidentul din Lugojel. „Se află sub monitorizare continuă și tratament de specialitate”
ULTIMA ORĂ Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente. Polițiștii au făcut uz de armă
10:24
Descinderi la medicul Cristian Andrei, vizat într-un dosar de agresiuni sexuale asupra fostelor sale cliente. Polițiștii au făcut uz de armă
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre sodiu și sare?
ECONOMIE Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
11:28
Hidroelectrica a încheiat un acord cu gigantul francez EDF pentru relansarea proiectului Tarnița-Lăpușești. Hidrocentrala din Cluj este evaluată la 1 miliard de euro
FLASH NEWS Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
11:09
Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA
CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
VIDEO Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism”
10:38
Atac cu drone rusești asupra unui tren cu peste 200 de pasageri în Ucraina. Sunt cel puțin cinci morți. Zelenski: „E pur și simplu un act de terorism”
Gândul de Vreme Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud”
10:32
Vești surprinzătoare de la meteorologi, schimbare bruscă a vremii. ANM, pentru Gândul: „În special în vest și în sud”
FLASH NEWS Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“
10:26
Trump a reluat amenințările la adresa Cubei: „Va cădea în curând“. De ce consideră președintele SUA că națiunea este „în pragul colapsului“

Cele mai noi

Trimite acest link pe