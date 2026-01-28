Locuitorii unui cartier din Huși au ajuns terorizați de o bunicuță de 76 de ani. Vecinii au cerut ordin de protecție

O bunică în vârstă de 76 de ani a ajuns să își terorizeze vecinii dintr-un cartier din Huși. Poliția este chemată des de locuitorii care par să nu mai aibă pace din cauza acțiunilor pe care femeia le face. Deși oamenii legii aplică sacțiuni, bunicuța nu pare a fi înduplecată și își continuă „repertoriul”: își altoiește vecinii cu bățul, îi urmărește în curți, aruncă cu pietre, țipă și amenință.

Vecinii susțin că un astfel de comportant există de mulți ani.

Vecinii terorizați solicită intervenția polițiștilor, însă sancțiunile aplicate de oamenii legii nu o înduplecă pe femeie să înceteze. Polițiștii au aplicat sancțiuni pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Un incident recent a avut loc, de exemplu, pe 16 ianuarie 2026, când femeia a luat un băț, a intrat în curtea vecinilor și a început să urle și să amenințe. Familia în cauză a solicitat al doilea ordin de protecție față de bunica de 76 de ani, scrie Vremea Noua.

Chiar și în aceste condiții, femeia continuă să aibă un comportament nepotrivit. Recent, femeia sunase autoritățile să spune că vecinul ei „taie conducta de apă a cartierului”.

Periodic, femeia pornește o „răfuială” între vecini. Aceștia susțin că nu au nimic de împărțit cu ea, în afara unui gard comun care desparte proprietățile. Femeia de 76 de ani urmărește și sperie chiar și adolescenți, susține familia care a cerut ordin de protecție. Uneori, ea începe să urle și să amenințe chiar și la miezul nopții.

Alteori, femeia le aruncă în curte și bilețele cu un conținut greu de redat, dar și diverse obiecte. Familia terorizată de femeie a mers în instanță pentru a solicita un nou ordin de protecție. Mai mult, familia a adus dovezi audio-video. Instanța de judecată a acordat ordinul de protecție pe durata maximă, de 12 luni, cu interdicția de a se mai apropia la 5 metri față de cei trei reclamanți, părinții și, respectiv, copilul lor. A fost depusă și o plângere penală.

„Am văzut cum la Cenei, un copil de numai 13 ani poate omorî cu premeditare și cu cruzime greu de închipuit. Așa sunt și bătrâni care, la 76 de ani, cum e cazul de față, pot manifesta o agresivitate care nu știi cum se poate răsfrânge asupra celorlalți. De aceea, trebuie să acționăm prevăzător, iar Ordinul de Protecție este un instrument bun. Femeia, dacă nu îl va respecta, va ajunge în închisoare, așa cum i s-a pus în vedere de către instanță, chiar dacă are 76 de ani. Important este ca oamenii care se simt în pericol să ceară ajutorul, să se adreseze autorităților”, susțin avocații.

