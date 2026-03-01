Profesorul Cristian Socol. Efectele războiului din Iran pe termen scurt, mediu și lung asupra economei globale

Analiza consecințelor economice și sociale ale războiului din Orientul Mijlociu depinde structural de durata acestui conflict. Semn al creșterii incertitudinii, deja apar corecții bursiere, iar dolarul american și aurul cresc, ca și active de refugiu, transmite profesorul universitar Cristian Socol avertizează, într-o analiză exclusivă pentru MEDIAFAX.

Într-un Scenariu pe termen scurt, în care războiul durează 2-3 luni, vorbim despre un șoc temporar, urmat de absorbirea efectelor în 6-9 luni – un risc geopolitic, cu creșterea tranzitorie a prețului petrolului, a primelor de risc și a perturbărilor logistice, a imigrației s.a. – situația se pate normaliza destul de rapid.

Într-un Scenariu pe termen mediu și lung (>1 an), vorbim despre șocuri persistente, cu efecte în histereza inflației înalte, prime de risc mai mari, reconfigurarea lanțurilor de aprovizionare, investiții blocate și modificări la nivelul ”sănătății” finanțelor publice și al sustenabilității economice – daune în producția industrială, ocupare, exporturi.

Șocul petrolului

Creșterea persistentă a prețului petrolului va atrage drept răspuns creșterea dobânzilor, din nevoia legitimă a băncilor centrale de a lupta cu inflația ridicată, precizează Socol pentru aceeași sursă.

Principalele canale de transmisie a efectelor vor fi cel energetic (șoc în prețul petrolului și al GNL), de transport (reconfigurarea rutelor și mărirea costurilor legate de asigurare vor conduce la creșterea prețului bunurilor intermediare – chimice, îngrășăminte, materiale de construcții), financiar/fiscal (prin creșterea aversiunii la risc, volatilitate și efecte nedorite pe dobânzi și spread-urile suverane + scheme de compensare energie, subvenții transport, cu presiune pe deficite și datorie) dar și cel de investiții (incertitudinea geopolitică ridicată va crește neîncrederea și investiții vor fi amânate, turismul va fi afectat s.a.)

