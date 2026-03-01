Prima pagină » Actualitate » Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție

Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție

01 mart. 2026, 17:33, Actualitate
Țara europeană care îți oferă gratuit șansa să ai insula ta. Trebuie să îndeplinești o singură condiție
Foto: Getty Images

Suedia, o țară cu o coastă spectaculoasă și zeci de mii de insule le propune oamenilor obișnuiți o șansă din categoria o dată în viață: să devină „părinți” ai propriei insule, gretuit, pentru o perioadă limitată scrie bild.de. Campania exclude miliardarii!

Suedia, care are nu mai puțin de 267.570 de insule, mai multe decât orice alt stat din lume. Cinci dintre acestea sunt oferite acum, temporar, câștigătorilor unei campanii inedite.

Părinții insulei

Cei selectați vor primi titlul oficial de „părinți ai insulei” și vor avea dreptul să folosească insula timp de un an. Pot campa, înota și invita prieteni, fără să plătească nimic. Există însă reguli clare: numele insulei nu poate fi schimbat, iar dreptul suedez de de acces public la natură – „Allemansrätten” – rămâne valabil. Asta înseamnă că și alți oameni pot ajunge pe insulă, atât timp cât respectă mediul și nu îi deranjează pe ceilalți.

Insule incluse în campanie

În competiție sunt incluse insulele Medbådan, Storberget, Tjuvholmen, Sklötbådan și Marsten. Inițiativa aparține organizației de turism Visit Sweden, în colaborare cu autoritatea de stat Statens fastighetsverk (SFV), care care administrează proprietăți publice. Câștigătorii vor primi și o diplomă oficială care atestă statutul lor temporar.

Condiții de particiare

Există însă și o condiție: miliardarii nu sunt acceptați în competiție. Organizatorii explică pe site-ul oficial că inițiativa pornește de la ideea că adevărata fericire nu este neapărat legată de avere. Conceptul de „lux” este reinterpretat ca simplitate, liniște și libertate în mijlocul naturii, nu ca opulență materială.

Cei interesați trebuie să trimită un videoclip de un minut în care să explice de ce își doresc să adopte o insulă. Participanții trebuie să aibă minimum 18 ani. Organizatorii acoperă transportul dus-întors pentru două persoane până în Suedia, însă ultimul segment al călătoriei, până la insulă, va trebui parcurs de câștigători, cu barca sau caiacul.

Înscrierile sunt deschise până pe 17 aprilie 2026, iar noii „proprietari” temporari ai insulelor vor fi anunțați în mai 2026.

