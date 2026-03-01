Cât te costă în 2026 să deschizi un SRL în România. Au fost introduse reguli noi

În 2026, deschiderea unui SRL în România vine cu reguli noi implementate. Cea mai semnificativă privește reintroducerea capitalului social minim obligatoriu, stabilit acum la 500 de lei.

Acest prag a fost eliminat în trecut pentru a simplifica procesul demarării unei afaceri, dar noile reguli readuc această condiție, alături de o serie de costuri pe care viitorii antreprenori trebuie să le ia în calcul.

Costurile de înființare pentru o firmă

Pentru înregistrarea firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului, costurile încep de la 138 de lei și ajung la 152. Suma acoperă procedura de înregistrare și publicarea în Monitorul Oficial. La acești bani se adaugă capitalul social minim de 500 de lei, care trebuie depuși într-un cont bancar temporar înainte de înmatricularea firmei.

Deși reprezintă o obligație, suma nu este blocată definitiv, putând fi utilizată ulterior pentru cheltuielile societății. O regulă nouă prevede că, dacă societatea depășește o cifră de afaceri de 400.000 de lei, capitalul social va trebui majorat la 5.000 de lei.

Mai departe, un alt cost obligatoriu este semnătura electronică, necesară pentru depunerea declarațiilor și comunicarea cu ANAF prin Spațiul Privat Virtual. Vorbim despre osumă care costă, în general, între 150 și 250 de lei pe an. Opțional, cei interesați pot alege și realizarea unei ștampile, deși nu mai este cerută de lege, prețul fiind de aproximativ 80-120 de lei.

În schimb, cine preferă să nu se ocupe singur de formalități poate apela la firme de consultanță sau avocați. Onorariile pentru redactarea actului constitutiv și depunerea dosarului variază, de regulă, între 400 și 1.000 de lei.

Dacă nu există un spațiu disponibil pentru sediul social, serviciile de găzduire reprezintă o soluție des întâlnită, cu tarife cuprinse între 500 și 1.200 de lei pe an, în funcție de furnizor și de pachetul ales.

Ce cheltuieli apar după înființarea firmei

Odată ce firma devine operațională, apar și costurile de funcționare. Contabilitatea pentru un SRL mic, fără angajați sau cu activitate redusă, se situează între 250 și 600 de lei pe lună. Mai avem și administrarea unui cont bancar business, care de regulă implică comisioane lunare între 30 și 100 de lei, iar pentru emiterea facturilor mulți antreprenori folosesc programe dedicate, cu costuri de aproximativ 150–300 de lei pe an.

În ceea ce privesc taxele, microîntreprinderile plătesc un impozit de 1% din cifra de afaceri, dacă au cel puțin un angajat și venituri sub 100.000 de euro, cota unică înlocuind în multe situații variantele anterioare. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite sau plafonul este depășit, se aplică impozitul pe profit de 16%.

În același timp, impozitul pe dividende a crescut la 16%.

Așadar, pentru a deschide o firmă, este nevoie de aproximativ 700-800 de lei, incluzând taxele, capitalul social și semnătura digitală. Cine apelează la servicii de consultanță, plus un sediu social găzduit, trebuie să achite chiar și 2.500 de lei.

