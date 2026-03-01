Instituțiile publice care își iau abonamente la ChatGPT și pentru ce le folosesc

Primăriile, consiliile județene, dar și companiile în care statul este acționar majoritar, încep să plătească abonamente la ChatGPT.

Fenomenul a început să stârnească în mediul online nedumerire și îngrijorare. Cum iau șefii instituțiilor deciziile importante. Dacă se mai bazează pe expertiza umană calificată sau fac după cum le „spune” inteligența artificială, care uneori mai și greșește.

Instituțiile publice au cheltuit 63.000 de euro pe ChatGPT

Din iulie 2025 până astăzi, peste 63.000 de euro au fost cheltuiți pe abonamente la ChatGPT, cumpărate prin încredințări directe de instituții publice și companii în care statul este acționar, relatează ProTv.

Prima instituție care a făcut un astfel de pas a fost Primăria orașului Slobozia.

