Pentagonul confirmă că trei militari americani au fost uciși pe durata atacării Iranului. Alți cinci militari au fost răniți

Comandamentul Central al Armatei SUA (Centcom) a raportat uciderea a 3 militari americani în urma atacării Iranului de sâmbătă dimineață.

De asemenea, a raportat că au fost răniți alți cinci militari americani pe durata Operațiunii Epic Fury.

„Până la ora 9:30 ET, 1 martie, trei militari americani au fost uciși în acțiune și cinci sunt grav răniți în cadrul Operațiunii Epic Fury.Alți câțiva au suferit răni minore provocate de șrapnel și comoții cerebrale și sunt în curs de reluarea serviciului. Operațiunile majore de luptă continuă, iar efortul nostru de răspuns este în desfășurare.Situația este instabilă, așa că, din respect pentru familii, vom reține informații suplimentare până la 24 de ore după ce rudele apropiate au fost anunțate, inclusiv identitatea soldaților noștri căzuți la datorie.”, a anunțat CENTCOM pe X.

Ieri, secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth a declarat că forțele armate ale SUA n-au înregistrat pierderi, deși regimul iranian a pretins că au fost uciși 50 de militari ai SUA, iar pe platformele de socializare a circulat o știre de la Russia Today care transmitea că 200 de soldați americani au fost uciși în atacurile balistice iraniene asupra bazelor SUA din Orientul Mijlociu.

