Regulile fiscale se schimbă. Bonificație de 3% la impozite și plafon majorat pentru TVA la încasare. Care sunt condițiile

25 feb. 2026, 10:45, Actualitate
Regulile fiscale se schimbă. Marți, 24 februarie 2026, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin intermediul căreia cetățenii să beneficieze de o bonificație pentru plata la termen a impozitelor. De asemenea, plafonul a fost majorat pentru TVA la încasare. Iată mai jos condițiile.

Există posibilitatea ca cetățenii să beneficieze de o reducere de 3% din impozitul datorat pentru anul 2025, în condițiile în care aceștia își plătesc obligațiile fiscale până la data de 15 aprilie 2026. De această bonificație pot facilita plătitorii de impozit pe profit, microîntreprinderile și persoanele fizice care depun Declarația Unică, notează MEDIAFAX.

Această măsură este prezentată de autorități sub forma unui stimulent pentru disciplina fiscală și pentru plata anticipată a obligațiilor bugetare. De menționat faptul că începând cu martie 2026, această Declarație Unică va fi precompletată automat în SPV. Această măsură a fost luată cu scopul de a simplifica procedurile și de a reduce birocrația.

A fost majorat plafonul TVA la încasare

O altă veste reprezintă majorarea plafonului TVA la încasare, la 5 milioane de lei în 2026 și 5,5 milioane de lei în 2027. În acest sens, plata TVA va putea fi făcută după încasarea facturilor. Măsura are ca scop diminuarea presiunii puse asupra fluxurilor de numerar ale companiilor. De asemenea,  termenul pentru angajarea unui salariat în cazul firmelor nou-înființate este extins de la 30 la 90 de zile.

„Guvernul reconfirmă că prioritatea zero este transformarea structurală a economiei. Mixul de măsuri adoptate generează efecte concrete pentru populație și mediul de afaceri, începând chiar din acest an”, a precizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Actul normativ stabilește că vânzările ocazionale de utilaje nu vor mai fi luate în calcul la plafonul de 100.000 de euro pentru trecerea la impozitul pe profit. Totodată, pragul pentru încadrarea bunurilor ca mijloace fixe crește de la 2.500 la 5.000 de lei.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

