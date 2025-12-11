Orașul cu doar 260 de locuitori. Toți trăiesc sub același acoperiș, într-un bloc

Care este orașul care are doar 260 de locuitori. Toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș, într-un bloc cu 14 etaje, numit Begich Tower.

Orașul este ascuns între munți, ceață și fiorduri reci din sudul Alaskăi. Este vorba despre celebrul Whittier, un loc care pare mai degrabă un experiment social decât un oraș clasic. Are circa 260 de locuitori care trăiiesc, muncesc și își petrec timpul în aceeași clădire, care ține loc și de cartier, și de centru civic și „centru comercial” al comunității.

Construită în perioada Războiului Rece, clădirea a fost gândită la început pentru armata americană. Azi, clădirea găzduiește apartamente, magazin alimenatar, oficiu postal, mică clinică medicală, biserică și chiar secție de poliție. Altfel spus, aproape tot ce în alte orașe este împrăștiat pe străzi și cartiere, aici încape între patru pereți și un acoperiș comun.

Viața în Whittier este un soi de comoditate extremă și izolare. Locuitorii se întâlnesc la lift, pe holuri, la magazinul de la parter sau în spațiile comune, unde se dau grătare, petreceri sau mici sărbători locale. Evident, toți se cunosc între ei, iar sentimental de comunitate este mult mai intens decât într-un oraș obișnuit.

Iernile sunt lungi, vânturile puternice, iar ninsorile pot bloca accesul în exterior pentru zile întregi. Este o chestiune de supraviețuire și confort ceea ce se întâmplă în clădire.

Whittier se află la capătul Passage Canal, la intrarea în Prince William Sound, înconjurat de Munții Chugach. Zona este însă spectaculoasă: ghețari, păduri, ape reci pline de vidre, foci și balene cu cocoașă. Frumusețea locuilui vine la pachet cu vreme foarte de capricioasă și una dintre cele mai mari cantități de precipitații din SUA.

Accesul în acest oraș cu 260 de locuitori se face prin Tunelul Memorial Anton Anderson, un tunel de aproape 4 kilometri, cel mai lung tunel rutier cu o singură bandă din America de Nord. Traficul este alternat de trenuri și mașini, după un program strict. Deschiderea lui pentru automobile, în anul 2000, a schimbat complet viața localnicilor și a adus și turiști curioși să vadă „orașul în bloc”.

