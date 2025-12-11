Prima pagină » Social » Se clatină sistemul public de pensii. Tribunalul București admite atacul avocatului Cuculis la legea cumulului pensiei cu salariul și o trimite la CCR

11 dec. 2025, 12:49, Social
Data exactă când intră pensiile pe card în octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Un caz care ar putea avea un impact semnificativ asupra întregului sistem de pensii din România va ajunge în fața Curții Constituțional. Astfel, Tribunalul București a admis cererea formulată de reclamantul Grigore Stelian, reprezentat de avocatul Adrian Cuculis. Magistrații au dispus sesizarea CCR cu privire la excepția de neconstituționalitate a unor articole din Legea Pensiilor nr. 360/2023. Dacă cererea va fi admisă, practic întreg sistemul public de pensii ar trebui regândit pentru a respecta principiul contributivității.

Legea pensiilor din 2023 este contestată chiar în fundamentele ei

Legea pensiilor adoptată în 2023 permitea persoanelor ieșite la pensie să continue să lucreze, însă veniturile din această perioadă nu mai creau puncte de stabilitate, deși contribuțiile la stat continuau să fie achitate. Practic, pensionarii activi munceau și plăteau taxe, dar nu erau recompensați în mod corespunzător în sistemul public de pensii.

Persoane in varsta merg in fata sediului Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, in timpul unei conferinte de presa pe tema recalcularii pensiilor, vineri, 30 august 2024. ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

În ședința din 10 decembrie 2025, Tribunalul București a decis admiterea cererii de sesizare a Curții Constituționale și suspendarea judecării cauzei până când CCR va soluționa excepția de neconstituționalitate și trimiterea dosarului către CCR pentru analizarea articolelor care interzic acordarea punctelor de stabilitate.

Demersul avocatului Cusculis

Avocatul Adrian Cusculis a atacat aceste prevederi, argumentând că ele contravin principiilor constituționale care reglementează contributivitatea, echitatea și dreptul la un tratament nediscriminatoriu.

Am reușit sesizarea Curtii Constituționale cu excepția de neconstituționalitate asupra textelor de lege care nu permiteau cumulul pensiei cu salariu din legea pensiilor 360/2023.

Pe scurt, în momentul în care ieșeai la pensie aveai posibilitatea să lucrezi în continuare însă pentru această perioadă nu se mai aplicau punctele de stabilitate, deși taxele erau plătite contributiv la stat.

Dacă excepția va fi admisă, asta înseamnă că tot sistemul de pensii trebuie regândit pentru cei care cumulează pensia cu salariul și în același timp gândul Guvernului de a interzice definitiv cumulul pensiei cu salariu A rămâne doar o chestiune imaginară, scrie avocatul Cuculis.

Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026

Ce domenii se încadrează la Grupa I de muncă. Meseriile grele din România pentru care statul oferă facilități la pensie

Cele mai noi