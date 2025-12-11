🚨 Wall Street Journal: SUA au trimis Europei propuneri pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Cum vrea Washingtonul să scoată Moscova din impas

12:19 UPDATE. Rusia a fost și rămâne deschisă investițiilor străine, a declarat Dmitri Peskov Răspunzând unui articol din Wall Street Journal despre propunerile SUA de reintegrare a Rusiei în economia globală, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis. „Suntem interesați să atragem investiții străine. Cât despre planuri, nu suntem implicați în discuții – la difuzor – despre niciun plan sau proiect”, a spus el. Secretarul de presă al președintelui Putin a menționat că unii investitori au părăsit Rusia, dar locurile lor au fost „luate instantaneu” de alții. La începutul lunii decembrie, Vladimir Putin a declarat, într-un interviu pentru India Today, că, după ce au părăsit Rusia, companiile americane au trimis scrisori la Moscova rugându-le să nu le uite. El a spus că doresc să investească din nou în Rusia și să colaboreze cu aceasta, dar așteaptă încheierea conflictului din Ucraina. Putin a făcut o declarație similară în septembrie. Rusia rămâne însă deschisă – oricine dorește se poate întoarce, „în funcție de condițiile actuale”, a adăugat el.

Statele Unite au trimis Europei propuneri privind reintegrarea Rusiei în economia mondială și reluarea furnizării de resurse energetice rusești către Europa de Vest, relatează The Wall Street Journal, care citează mai multe surse.

Potrivit acestora, în ultimele săptămâni, administrația Trump a înmânat omologilor săi europeni o serie de documente, fiecare de o singură pagină, în care își prezintă viziunea privind reconstrucția Ucrainei și revenirea Rusiei în economia globală.

„Propunerile au stârnit discuții aprinse la masa negocierilor între America și aliații săi din Europa. Rezultatul ar putea modifica profund harta economică a continentului.“, scriu analiștii The Wall Street Journal.

Planul SUA, explică aceștia, a fost detaliat în anexele de la propunerile de pace actuale. Propunerile nu au fost făcute publice, dar au fost descrise pentru The Wall Street Journal de către oficiali americani și europeni.

Ce presupun planurile Administrației Trump

Documentele detaliază planurile firmelor financiare americane și ale altor întreprinderi de a utiliza aproximativ 200 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate pentru proiecte în Ucraina, inclusiv un nou centru de date, care va fi alimentat de o centrală nucleară ocupată în prezent de trupele ruse.

O altă anexă prezintă viziunea generală a Americii privind reintegrarea economiei rusești, cu companii americane care investesc în sectoare strategice, de la extracția de metale rare până la forarea petrolului în Arctica, și care contribuie la restabilirea fluxurilor energetice rusești către Europa de Vest și restul lumii.

„Unii oficiali europeni, care au văzut documentele, au declarat că nu sunt siguri dacă să ia în serios unele dintre propunerile SUA. Un oficial le-a comparat cu viziunea președintelui Trump de a construi un complex în stilul Riviera în Gaza. Un altul a spus că este o versiune economică a conferinței din 1945, în cadrul căreia învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial au împărțit Europa. „Este ca la Yalta”, a spus el.“, povestesc jurnaliștii de la The Wall Street Journal.

Miercuri, Trump a discutat despre negogierile de pace, la telefon, cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Trump ar putea participa la un summit în Europa

Președintele le-a spus, ulterior, reporterilor, că se gândește să participe la o întâlnire în Europa în acest weekend.

„Cred că am avut unele dispute cu privire la anumite persoane și vom vedea cum se vor rezolva lucrurile”, a spus el. „Nu vrem să pierdem timpul.”, a spus Trump.

Europa, care a încercat să reducă dependența de gazul rusesc de la invazia Moscovei din 2022 în Ucraina, pentru a epuiza resursele financiare ale Kremlinului, este reticentă să reia achizițiile de energie de la o țară pe care o consideră cea mai mare amenințare la adresa securității sale.

Oficialii europeni doresc să utilizeze aceleași fonduri rusești înghețate – deținute în instituțiile europene – pentru a acorda un împrumut guvernului ucrainean, astfel încât acesta să poată achiziționa armele necesare pentru a se apăra, în condițiile în care resursele sale financiare sunt pe cale de epuizare.

Săptămâna trecută, Parlamentul European și guvernele statelor membre au finalizat un acord legislativ pentru eliminarea treptată a tuturor gazelor rusești prin conducte în termen de doi ani.

Steve Witkoff, trimisul lui Trump pentru Rusia, și Jared Kushner, ginerele său, s-au consultat cu directori de top de pe Wall Street pentru a stabili cum să relanseze economia distrusă a Ucrainei. Planurile lor, așa cum le-au fost prezentate ucrainenilor, ar include propunerea ca veteranii să depună armele pentru a câștiga salarii de nivel Silicon Valley, administrând unele dintre cele mai sofisticate centre de date din lume, construite de companii americane. Principalul negociator al Ucrainei, Rustem Umerov, a fost un oaspete obișnuit în palatul Witkoff din Miami.

Liderii europeni se vor întâlni la Paris în weekend. Luni, se vor reîntâlni la Berlin. Witkoff și Kushner vor participa la aceste conferințe printr-o legătură video.

