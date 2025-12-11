Prima pagină » Tehnologie » România devine fabrică de război high-tech și produce drone interceptoare sub licență ucraineană

11 dec. 2025
Compania românească BlueSpace Technology va produce drone interceptoare sub licență ucraineană și modele autonome kamikaze. Anunțul a fost făcut de CEO-ul companiei, Constantin Pintilie, la un eveniment organizat la una dintre facilitățile firmei, conform Economedia.

Dronele interceptoare sunt folosite pentru a elimina alte tipuri de drone, precum cele de atac sau supraveghere și recunoaștere. Pintilie spune că BlueSpace Technology a semnat un contract de preluare a IP-ului unui producător de vehicule aeriere fără pilot din Ucraina, „Vrem să producem aceste drone interceptoare”. Statul vecin este considerat lider mondial în tehnologia dronelor. Pe lângă acestea, compania a dezvoltat și modelul Ageela-2402, destinată misiunilor de căutare, identificare și urmărire a unor ținte sau obiective.

CEO-ul companiei spune că producția s-a concentrat pe dezvoltarea dronelor autonome kamikaze care încorporează inteligență artificială și sunt în faza de testare. „Astăzi vedem un război al dronelor și ne-am concentrat pe dezvoltarea de drone kamikaze și drone interceptoare”, spune Constantin Pintilie. BlueSpace Technology oferă soluții de apărare și securitate și este specializată în producția de echipamente TEMPEST certificate NATO, sisteme anti-dronă și dezvoltarea de platforme blindate precum VLAH sau drone. Compania a livrat până acum peste 12.000 de echipamente, în cadrul a peste 700 de contracte.

Ministrul Economiei: BlueSpace Technology pregătește o DRONĂ care poate fi produsă în totalitate în România

Industria de armament a Ucrainei renaște din cenușă. Kievul se laudă cu rachete ce pot lovi la 3.000 km și drone din motoare de mașini de tuns iarba

