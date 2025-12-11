Prima pagină » Actualitate » Azilele groazei în Banat. Căminul „Casa Ana” din Timiș lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați de urgență, 9 internați în spital

Azilele groazei în Banat. Căminul „Casa Ana” din Timiș lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați de urgență, 9 internați în spital

11 dec. 2025, 12:09, Actualitate
Azilele groazei în Banat. Căminul „Casa Ana” din Timiș lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați de urgență, 9 internați în spital
Un nou Cămin al Groazei, în Timiș. Foto: tion.ro

Un nou caz Azilele Groazei, după cel din județul Ilfov în 2023, a fost depistat în județul Timiș. Căminul „Casa Ana” din localitatea Lenauihem a fost lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați în regim de urgență.

90 de bătrâni au fost relocați de urgență în Timiș, după ce autoritățile au descoperit nereguli grave la căminul „Casa Ana” din Lenauheim și un centru clandestin în Cenad, notează presa locală. Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă.

Control AJPIS: Doar 14 din cei 56 de vârstnici prezenți oficial în acte erau cazați la Lenauihem

Intervenția a survenit după un control al AJPIS din 8 decembrie, care a avut ca efect retragerea imediată a licenței căminului administrat de S.C. SCHWABENHAUSE DIANA SRL.

Deși operatorul era obligat să asigure siguranța beneficiarilor și să raporteze zilnic măsurile luate, la verificarea din 10 decembrie inspectorii au constatat că erau cazați doar 14 dintre cei 56 de vârstnici aflați inițial în centru. Restul dispăruseră fără nicio informare oficială. În urma unor sesizări, echipele AJPIS, alături de poliție, au descoperit în Cenad un imobil fără licență, unde erau cazate 76 de persoane, multe dintre ele provenite de la „Casa Ana”. Toate stăteau acolo ilegal.

Prefectul județului Timiș a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri imediate pentru protejarea celor afectați.

81 de bătrâni au fost relocați în cămine licențiate. 9 vârstnici internați în spitale

Potrivit deciziei CJSU Timiș, 81 de bătrâni au fost relocați în cămine licențiate, astfel: 40 la Art Senior Timișoara, 25 la Graceful Living Foeni, 6 la Casa Adam Müller Gutenbrunn Timișoara, 5 la Casa Adam Müller Gutenbrunn Bacova și 5 la Căminul pentru persoane vârstnice Comloșu Mare.

Un număr de 9 vârstnici, evaluați de medici la fața locului, au fost internați în spitale. După externare aceștia vor fi preluați de DGASPC Timiș. Relocarea este asigurată financiar de CJ Timiș, conform legislației pentru situații de urgență. DGASPC Timiș a anunțat că familiile vârstnicilor care au fost relocați în alte centre din județ pot solicita informații la numărul de telefon 0800-420.411.

Cum se vindea pe Facebook povestea azilului groazei din Timiș

  • „De 11 ani avem grijă de seniori cu suflet, respect și căldură. Pentru noi, bătrânețea nu înseamnă sfârșit, ci o continuare frumoasă a vieții”. Așa sună povestea poleită frumos și vândută de «Casa Ana». Realitatea pe care au descoperit-o autoritățile ese una desprinsă din filmele de groază.

În postări iluzia este perfect întreținută, scrie tion.ro. Mesaje emoționale despre grija și iubirea purtate seniorilor, însoțite de clipuri și de imagini generate cu AI. În timp ce postările lor manipulatoare prezentau imaginea unei counități de vârstnici îngrijiți impecabil, zeci de bătrâni au fost mutați într-o clădire din Cenad, fără licență, în condiții mizerabile. Acolo, polițiștii și reprezentanții serviciilor sociale din județul Timiș au descoperit o realitatea sinistră. Un azil improvizat, zeci de oameni fiind înghesuiți și cazați fără îndeplinirea condițiilor legale, mai notează presa locală.

Ieri, 10 decembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș împreună cu cei din Sânnicolau Mare și cu reprezentanții AJPIS Timiș s-au deplasat la un cămin de bătrâni din Cenad, unde i-au găsit pe cei înregistrați la căminul „Casa Ana” cu sediul în Lenauheim.

Un prim control din 8 decembrie s-a lăsat cu avertisment. Azilul a încercat să mușamalizeze cazul

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Povestea începuse acum câteva zile. După un control inițial desfășurat în 8 decembrie, căminul și-a pierdut licența ca efect al neconformităților constatate. Însă, în loc să remedieze problemele, reprezentanții au încercat să ascundă totul sub preș. AJPIS Timiș a revenit să verifice situația, dar a găsit doar 14 din cei 56 de beneficiari din 8 decembrie.

Apoi, în urma unor informații primite, oficialii AJPIS s-au deplasat miercuri la Cenad, unde au găsit 90 de vârstnici, majoritatea dintre ei provenind de la „Casa Ana” din Lenauheim, cazați într-o locație care nu avea dotările unui azil.

Dosar penal pentru multiple infracțiuni

Prefectul a convocat de îndată Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a dispus relocarea persoanelor și monitorizarea situației.

„În urma situației din data de 10 decembrie 2025, când, în urma verificărilor care au avut loc la Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» din comuna Lenauheim şi, ulterior, la locaţia din Cenad, unde au fost identificate, în total 90 de persoane vârstnice cazate ilegal, informăm familiile acestora că pot afla informații despre locațiile unde au fost mutate aceste persoane la numărul de telefon 0800-420.411 – Linia telefonică pentru sprijin şi consiliere destinată persoanelor vârstnice”, transmit cei de la DGASPC Timiș.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-IPJ Timiș care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Modificările legislative ar putea închide CĂMINELE de bătrâni: „Va fi un colaps social. 40.000 de persoane cu probleme nu vor avea unde să stea”

Angajatele unui mare cămin de bătrâni din Capitală, acuzate că FURĂ de la beneficiari. Azilul, luat cu asalt de controale / „Avem tot felul de oameni”

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum ne-a făcut tehnologia mai singuri, deși suntem mereu online
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor

Cele mai noi