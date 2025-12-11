Un nou caz Azilele Groazei, după cel din județul Ilfov în 2023, a fost depistat în județul Timiș. Căminul „Casa Ana” din localitatea Lenauihem a fost lăsat fără licență. Zeci de bătrâni au fost mutați în regim de urgență.

90 de bătrâni au fost relocați de urgență în Timiș, după ce autoritățile au descoperit nereguli grave la căminul „Casa Ana” din Lenauheim și un centru clandestin în Cenad, notează presa locală. Se pare că locuinţa aparţine directoarei de la unitatea care a fost închisă.

Control AJPIS: Doar 14 din cei 56 de vârstnici prezenți oficial în acte erau cazați la Lenauihem

Intervenția a survenit după un control al AJPIS din 8 decembrie, care a avut ca efect retragerea imediată a licenței căminului administrat de S.C. SCHWABENHAUSE DIANA SRL.

Deși operatorul era obligat să asigure siguranța beneficiarilor și să raporteze zilnic măsurile luate, la verificarea din 10 decembrie inspectorii au constatat că erau cazați doar 14 dintre cei 56 de vârstnici aflați inițial în centru. Restul dispăruseră fără nicio informare oficială. În urma unor sesizări, echipele AJPIS, alături de poliție, au descoperit în Cenad un imobil fără licență, unde erau cazate 76 de persoane, multe dintre ele provenite de la „Casa Ana”. Toate stăteau acolo ilegal.

Prefectul județului Timiș a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri imediate pentru protejarea celor afectați.

81 de bătrâni au fost relocați în cămine licențiate. 9 vârstnici internați în spitale

Potrivit deciziei CJSU Timiș, 81 de bătrâni au fost relocați în cămine licențiate, astfel: 40 la Art Senior Timișoara, 25 la Graceful Living Foeni, 6 la Casa Adam Müller Gutenbrunn Timișoara, 5 la Casa Adam Müller Gutenbrunn Bacova și 5 la Căminul pentru persoane vârstnice Comloșu Mare.

Un număr de 9 vârstnici, evaluați de medici la fața locului, au fost internați în spitale. După externare aceștia vor fi preluați de DGASPC Timiș. Relocarea este asigurată financiar de CJ Timiș, conform legislației pentru situații de urgență. DGASPC Timiș a anunțat că familiile vârstnicilor care au fost relocați în alte centre din județ pot solicita informații la numărul de telefon 0800-420.411.

Cum se vindea pe Facebook povestea azilului groazei din Timiș

„De 11 ani avem grijă de seniori cu suflet, respect și căldură. Pentru noi, bătrânețea nu înseamnă sfârșit, ci o continuare frumoasă a vieții”. Așa sună povestea poleită frumos și vândută de «Casa Ana». Realitatea pe care au descoperit-o autoritățile ese una desprinsă din filmele de groază.

În postări iluzia este perfect întreținută, scrie tion.ro. Mesaje emoționale despre grija și iubirea purtate seniorilor, însoțite de clipuri și de imagini generate cu AI. În timp ce postările lor manipulatoare prezentau imaginea unei counități de vârstnici îngrijiți impecabil, zeci de bătrâni au fost mutați într-o clădire din Cenad, fără licență, în condiții mizerabile. Acolo, polițiștii și reprezentanții serviciilor sociale din județul Timiș au descoperit o realitatea sinistră. Un azil improvizat, zeci de oameni fiind înghesuiți și cazați fără îndeplinirea condițiilor legale, mai notează presa locală.

Ieri, 10 decembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publică Timiș împreună cu cei din Sânnicolau Mare și cu reprezentanții AJPIS Timiș s-au deplasat la un cămin de bătrâni din Cenad, unde i-au găsit pe cei înregistrați la căminul „Casa Ana” cu sediul în Lenauheim.

Un prim control din 8 decembrie s-a lăsat cu avertisment. Azilul a încercat să mușamalizeze cazul

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Povestea începuse acum câteva zile. După un control inițial desfășurat în 8 decembrie, căminul și-a pierdut licența ca efect al neconformităților constatate. Însă, în loc să remedieze problemele, reprezentanții au încercat să ascundă totul sub preș. AJPIS Timiș a revenit să verifice situația, dar a găsit doar 14 din cei 56 de beneficiari din 8 decembrie.

Apoi, în urma unor informații primite, oficialii AJPIS s-au deplasat miercuri la Cenad, unde au găsit 90 de vârstnici, majoritatea dintre ei provenind de la „Casa Ana” din Lenauheim, cazați într-o locație care nu avea dotările unui azil.

Dosar penal pentru multiple infracțiuni

Prefectul a convocat de îndată Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a dispus relocarea persoanelor și monitorizarea situației.

„În urma situației din data de 10 decembrie 2025, când, în urma verificărilor care au avut loc la Căminul pentru persoane vârstnice «Casa Ana» din comuna Lenauheim şi, ulterior, la locaţia din Cenad, unde au fost identificate, în total 90 de persoane vârstnice cazate ilegal, informăm familiile acestora că pot afla informații despre locațiile unde au fost mutate aceste persoane la numărul de telefon 0800-420.411 – Linia telefonică pentru sprijin şi consiliere destinată persoanelor vârstnice”, transmit cei de la DGASPC Timiș.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-IPJ Timiș care au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare.

