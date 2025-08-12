Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil

Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august.

Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri:

mate-info;

științele naturii;

profilul pedagogic;

profilul tehnologic;

Candidații s-au prezentat în sălile de examen până la ora 08:30, urmând ca de la ora 09:00 să înceapă proba. Candidaților li s-au pus la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cerințele.

Baremul

La ora 15, Ministerul Educației a dat publicității baremul pentru subiectele alese pentru cele patru profiluri:

Când vor apărea primele rezultate

De altfel, în această sesiune de BAC 2025 vor mai avea loc două probe, pe 13 și 14 august 2025.

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)

14 august 2025: proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E.b)

Mâine va fi susținută proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, afișate anonimizat, în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Luni, 11 august, peste 13.900 de candidați au susținut proba scrisă la Limba română. 23 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a transmis Ministerul Educației. Contestaţiile pot fi depuse atât în format standard, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip, prin intermediul căreia îşi exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz (prin creştere sau descreştere), nota iniţială.

Rezultatele finale vor fi publicate marţi, 26 august. Potrivit ministerului, sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.

În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţiacelor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi