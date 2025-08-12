Prima pagină » Educație » Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil

Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) – A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil

12 aug. 2025, 17:43, Educație
Bacalaureat 2025 (sesiunea din toamnă) - A fost publicat Baremul de corectare pentru Matematică, proba obligatorie în funcție de profil

Elevii care n-au reușit să ia nota de trecere la proba de matematică la sesiunea de Bacalaureat din vară și-au încercat azi a doua șansă azi, 12 august.

Matematica a fost proba obligatorie pentru următoarele profiluri:

  • mate-info;
  • științele naturii;
  • profilul pedagogic;
  • profilul tehnologic;

Candidații s-au prezentat în sălile de examen până la ora 08:30, urmând ca de la ora 09:00 să înceapă proba. Candidaților li s-au pus la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cerințele.

Baremul

La ora 15, Ministerul Educației a dat publicității baremul pentru subiectele alese pentru cele patru profiluri:

Când vor apărea primele rezultate

De altfel, în această sesiune de BAC 2025 vor mai avea loc două probe, pe 13 și 14 august 2025.

  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)
  • 14 august 2025: proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E.b)

Mâine va fi susținută proba la alegere a specializării. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, afișate anonimizat, în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Luni, 11 august, peste 13.900 de candidați au susținut proba scrisă la Limba română. 23 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, a transmis Ministerul Educației. Contestaţiile pot fi depuse atât în format standard, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip, prin intermediul căreia îşi exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz (prin creştere sau descreştere), nota iniţială.
Rezultatele finale vor fi publicate marţi, 26 august. Potrivit ministerului, sunt declaraţi promovaţi candidaţii care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au primit cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6.
În zilele în care se desfăşoară probele scrise, Ministerul Educaţiei şi Cercetării pune la dispoziţiacelor interesaţi, între orele 8:00 – 16:00, linia TELVERDE 0800801100 cu scopul de a sesiza eventuale disfuncţionalităţi privind organizarea/desfăşurarea examenului.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi

Citește și

EXCLUSIV Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni
13:21
Școala românească are zilele numărate! Ziua a zecea de PROTESTE. Profesorii anunță „inaugurarea” anului școlar în fața Guvernului și la Cotroceni
EXCLUSIV Vom avea învățători nepalezi și educatoare filipineze? Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ! Trebuie să o acceptăm!”
08:00
Vom avea învățători nepalezi și educatoare filipineze? Cristian Jura (CNCD): „Este o realitate SOCIALĂ! Trebuie să o acceptăm!”
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
17:18
BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
EDUCAȚIE Mesajul lui Bolojan pentru profesori: „Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani”
14:52, 11 Aug 2025
Mesajul lui Bolojan pentru profesori: „Va fi mai multă muncă pentru aceiași bani”
NEWS ALERT Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
14:07, 11 Aug 2025
Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
ACTUALITATE Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”
13:42, 11 Aug 2025
Ilie Bolojan: „În mod normal, școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie. Comasările nu AFECTEAZĂ procesul de învățământ”
Mediafax
Ucraineancă, pusă sub acuzare în Polonia pentru complot cu bombă
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
România își ia „Adio” de la zona Euro. Isărescu subliniază că a fost o decizie politică
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Un băiețel în vârstă de doar 4 ani, și-a găsit sfârșitul în mod tragic, în Italia! Ceea ce trebuia să fie o vacanță de neuitat, s-a transformat într-un coșmar pentru părinți
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Cercetătorii au făcut o descoperire șocantă în centrul galaxiei noastre