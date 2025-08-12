Prima pagină » Actualitate » BAC 2025, sesiunea de toamnă. Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie, astăzi

12 aug. 2025, 08:28, Actualitate
Candidații susțin cea de-a doua probă scrisă la BAC 2025 / foto: Shutterstock

BAC 2025, sesiunea de toamnă. Marți, 12 august 2025, candidații se întorc în centrele de examen pentru a susține cea de-a doua probă scrisă, la Matematică sau Istorie. Apoi, această sesiune de Bacalaureat mai are alte două probe, cea la alegere a profilului și specializării și proba scrisă la Limba și Literatura Maternă. 

Marți, 12 august 2025, are loc a doua probă scrisă la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Candidații se pot prezenta în sălile de examen până la ora 08:30, urmând ca de la ora 09:00 să înceapă proba. Candidaților li se pun la dispoziție 3 ore pentru a rezolva cerințele. De altfel, în această sesiune de BAC 2025 vor mai avea loc două probe, pe 13 și 14 august 2025.

BAC 2025, sesiunea de toamnă: a doua probă se desfășoară marți, 12 august 2025

Candidații mai susțin alte două probe, pe 13 și 14 august 2025.

  • 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) (probă scrisă)
  • 14 august 2025: proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E.b)

Candidații vor afla primele rezultate la această sesiune în data de 18 august 2025. Apoi, după vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, rezultatele finale vor fi disponibile pe 26 august 2025.

De reținut faptul că nerespectarea regulamentului impus de Ministerul Educației și Cercetării duce la eliminarea candidaților din examen.

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, arată ministerul.

Sursă foto: Shutterstock

