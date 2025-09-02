Prima pagină » Educație » Daniel David vrea să TRANSFORME profesorii în angajați 2 în 1. ”Miza este regândirea profesiei de director”

02 sept. 2025, 13:02, Educație
Ministrul Educaţiei oferă o serie de detalii interesante cu privire la reforma educației pe care o are în vedere încă de la preluarea mandatului. În opinia lui Daniel David, miza trebuie să fie regândirea profesiei de director, care acum este ”într-o paradigmă didactică”, mai precis profesorul devine directorul unităţii de învăţământ. Oficialul a explicat că există şi un alt model managerial în care unii directorii se pot suspenda din poziţia didactică, devenind manageri pe parcursul mandatului.

Daniel David a declarat, marţi 2 septembrie, că marea provocare din prima parte a anului viitor o constituie organizarea concursurilor pentru posturile de directori de unităţi de învăţământ.
”Provocarea noastră va fi organizarea concursurilor pentru directori de unităţi şcolare. Concursurile vor trebui organizate în prima parte a anului viitor. Dar ar trebui să începem discuţiile de acum, mai ales că directorii au trecut un test greu”, a afirmat ministrul Educaţiei la Maratonul Profit.ro – Viitorul Educaţiei în România.

Ministrul Educației vrea o regândire completă a profesiei de director

În viziunea sa, este nevoie de o regândire completă a profesiei de director, astfel încât profesorii să nu mai fie și directori, ci mai degrabă manageri ai școlii în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
”Miza ar trebui să fie regândirea profesiei de director, cum vrem să o avem. Noi acum o gândim într-o paradigmă didactică, adică profesorul devine director, are oarecum un alt salariu sau un plus la salariu, dar are şi ore şi aţi văzut că nu am mai reuşit să apărăm degrevările care existau în anii trecuţi. S-ar putea ca numărul de ore pe care îl au acum să interfereze cu activităţile lor şi vom monitoriza acest lucru, aşteptăm feedback-ul din sistem. Dar există şi un alt model. Există un model managerial în care unii directori se pot suspenda din poziţia didactică şi să devină manageri pe parcursul mandatului. Nu spun că un model este mai bun decât celălalt, mai ales că şi pe primul trebuie să-l monitorizăm, cum am spus cu această creştere a numărului de ore, dar va trebui să stabilim ce model dorim, de ce nu poate ambele modele, să lăsăm şcolile să aleagă modele diferite”, a transmis ministrul Educaţiei.

Modelul profesorului – director este foarte prezent în țară

El a mai observat că, după ce a vizitat mai multe şcoli din ţară, a remarcat acceaşi atitudine existentă şi în mediul universitar.
”Ca ministru, am vizitat multe şcoli din toate mediile, şi din mediul urban, şi din mediul rural şi am văzut aceeaşi atitudine pe care am văzut-o şi în mediul universitar. Şi în mediul universitar discutăm despre două modele dintre care universităţile pot să aleagă, dar cele mai multe au ales modelul academic. Adică rectorul este şi profesor. Este parte din tradiţie, oamenii se simt mai confortabil”, a mai comentat Daniel David.

David vede ca perfect normală suprapunerea profesor – director

Oficialul a mai fost chestionat dacă suprapunerea profesor – director chiar este funcțională.
”Depinde de om, depinde de cultura organizaţională din şcoală. Cred că ambele modele sunt legitime şi ambele modele vor trebui definite, că nici ăsta didactic nu-i foarte bine definit acum, fiindcă practic oricum încărcătura didactică înainte de a reduce degrevările era destul de mare. Până la urmă mare parte din salariu era acoperită tot de componenta didactică. Deşi directorul, mai ales la o şcoală cu 600 de copii, nu mai vorbesc şi mai mulţi copii, are activităţi administrative foarte complexe. Ambele modele trebuie regândite şi discutate şi împinse în faţă, lăsând şcoala şi oamenii să se proiecteze”, a conchis ministrul Educației.
